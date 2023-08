1 ago 2023 17:07

GLI ITALIANI HANNO LE TASCHE VUOTE: CIRCA 6 SU 10 SONO COSTRETTI A TIRARE LA CINGHIA PER FAR FRONTE ALL'AUMENTO DEI PREZZI - SEMPRE PIÙ CONNAZIONALI RINUNCIANO A SPESE PER L'INTRATTENIMENTO, PER I VESTITI, E PER CIBI COME PESCE, CARNE E SALUMI - L'ALLARME DI LEGACOOP: "SI TRATTA DI CONSUMI SU CUI SI ERA BASATA LA RAPIDA RIPRESA CHE CI HA CONDOTTO FUORI DALLA PANDEMIA. ULTERIORI CALI NEI CONSUMI ALIMENTANO IL RISCHIO DI RECESSIONE ECONOMICA E DI DISAGIO SOCIALE…"