Estratto dell'articolo di F. Ber. Per “la Stampa”

La decisione della Bce di alzare i tassi d'interesse per la settima volta in nove mesi […] incide anche sulle famiglie che hanno acceso un prestito e su quelle che vorrebbero farlo. In Italia sono 6,8 milioni le famiglie indebitate, un quarto del totale. Su 3,5 milioni di loro pesa un mutuo, talvolta stipulato con tasso variabile. Stando ai calcoli della Fabi, la rata di queste ultime famiglie è cresciuta in media del 65%: chi pagava circa 500 euro al mese, oggi paga 825 euro, ossia 325 euro in più. E l'ultimo rialzo dello 0,25% deciso dalla Bce è destinato a far lievitare ancora l'esborso.

L'aumento dei tassi condiziona però anche le scelte di quanti vorrebbero ricorrere a un nuovo finanziamento, avverte il sindacato bancario. I nuovi mutui a tasso fisso sono passati da un interesse medio di circa l'1,8% ad anche oltre il 5%, con rate mensili raddoppiate. I nuovi mutui a tasso variabile potrebbero poi arrivare, a breve, in media, verso il 6% dallo 0,6% di fine 2021. Per un prestito da 15 mila euro della durata di 20 anni, quindi, la rata mensile sarà di 1.090 euro, ossia 325 euro in più (+63,9%) rispetto a quella di 665 euro che si sarebbe ottenuta un anno fa.

La Bce ha ribadito che gli aumenti dei tassi sono necessari per riportare sotto controllo l'inflazione. La crescita dei costi dei prestiti si aggiunge così al caro-vita che, in mancanza di aumenti salariali, sta abbattendo la capacità non solo di indebitamento ma anche di spesa degli italiani. Secondo il Codacons, del resto, in 10 anni la spesa media annua per luce, gas, acqua e rifiuti è salita complessivamente del +68,7% un incremento di 1.625 euro a famiglia, con i prezzi dell'elettricità che, rispetto al 2012, hanno registrato un aumento record del +240%.