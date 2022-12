ITALIANI UN POPOLO DI SANTI? NON A LETTO - SE VOLETE ACCONTENTARE IL VOSTRO PARTNER SOTTO LE COPERTE INIZIATE A PROVARE PRATICHE SADOMASO E DI SOTTOMISSIONE, MEGLIO ANCORA SE CON L’AUSILIO DI OGGETTI EROTICI – ANCHE IL RAPPORTO A TRE ACCENDE I BOLLENTI SPIRITI, COME IL SESSO ALL’APERTO O IN LUOGHI INSOLITI – SAPETE QUANTO VOLTE GLI ITALIANI SI DIVERTONO SOTTO LE COPERTE? LA MEDIA E' DI...

Da www.incontri-extraconiugali.com

Gli italiani fanno sesso più spesso e cercano maggiori trasgressioni. Questo è il bilancio di fine anno di Incontri-ExtraConiugali.com, il sito più sicuro dove cercare un’avventura in totale discrezione e anonimato, che ha potuto appurare attraverso un sondaggio online che italiani di età compresa tra i 18 ed i 50 anni “lo fanno” mediamente 123 volte all’anno, ovvero 10 volte al mese, il che significa 2,6 rapporti ogni settimana.

La fotografia è stata scattata coinvolgendo un campione di 2 mila uomini e donne intervistati online dal 5 al 9 dicembre 2022. E, stando ai dati raccolti, è in crescita la tendenza a trasgredire. Cosa c’è da aspettarsi per il 2023? Il 98% delle donne ed il 94% degli uomini vuole realizzare una qualche trasgressione. «Se in passato era più l’uomo a cercare sesso trasgressivo, questo desiderio oggi è ancora più marcato nelle donne e così si spiega il boom del BDSM» spiega il fondatore di Incontri-ExtraConiugali.com.

Andando ad analizzare nei dettagli i desideri nascosti dei nostri connazionali, si scopre che il tradimento è il “new normal” degli italiani. Tradire non è infatti considerato più una trasgressione, quanto invece lo rimane il BDSM, i giochi con oggetti o il ménage à trois. Alla domanda «Cosa vorresti fare di trasgressivo?» la preferenza per il sadomaso soft è stata la risposta dell’85% delle donne e del 79% degli uomini. Questa trasgressione si colloca così al primo posto per entrambi i sessi.

Al secondo posto delle fantasie di trasgressione vi sono i giochi con oggetti per le donne (74%) ed i rapporti a tre per gli uomini (62%), mentre il sesso all’aperto o in luoghi insoliti occupa invece il terzo posto per entrambi i sessi (58% di gradimento per gli uomini e 59% per le donne).

