12 ago 2023 18:40

ITALIANI, POVERA GENTE – CON L’INFLAZIONE GALOPPANTE IN POCHI HANNO I SOLDI PER ANDARE IN VACANZA E LA STAGIONE TURISTICA È SALVA SOLO GRAZIE AI TURISTI – IN GIRO PER IL BELPAESE SOLO IL 20% DEI VACANZIERI È ITALIANO, TUTTI GLI ALTRI SONO AMERICANI (17,3%), SPAGNOLI (5%), FRANCESI (4,2%) E CANADESI (3,65) – L’ITALIA È CONSIDERATA UNA META ROMANTICA: IL 35,7% DEI TURISTI È COMPOSTO DA COPPIE….