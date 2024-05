ITALIANI: SANTI, POETI E FURBACCHIONI! – PER RISPARMIARE SULL’ASSICURAZIONE, A NAPOLI 35 MILA PERSONE HANNO IMMATRICOLATO IL PROPRIO VEICOLO CON UNA TARGA POLACCA. CON QUESTA MOSSA SI ABBATTE IL PREZZO DELLA POLIZZA FINO A UN QUINTO - IN TOTALE LE TARGHE STRANIERE IN ITALIA SONO 53 MILA. BASTA ANDARE IN UN'AGENZIA CHE SI OCCUPA DI QUESTE OPERAZIONI NON MOLTO "TRASPARENTI" E PAGARE - QUAL È IL PROBLEMA? IN CASO DI INCIDENTE È...

Estratto dell’articolo di Edoardo Nastri per www.corriere.it

TARGA POLACCA - 3

Quello dell’utilizzo delle targhe polacche per motorini e auto è un fenomeno che in Italia sta diventando sempre più diffuso. L’ultima denuncia arriva dal programma Rai FarWest che ha confermato come la pratica sia ormai un trend dilagante, in particolare a Napoli (delle 53 mila targhe straniere in Italia ben 35 mila sono solo a Napoli). Ma perché circolano così tanti motorini e auto targati Polonia?

Il fenomeno è legato ai costi dell’assicurazione che vede Napoli al secondo posto, dopo Prato, nella classifica delle città dove si paga di più per la polizza del proprio veicolo. Se infatti per l’RC di un motorino nel capoluogo campano si possono superare annualmente i 1.500 euro annui di spesa, con l’utilizzo di una targa straniera il costo si può ridurre fino a un quinto.

TARGA POLACCA - 2

L’operazione è ovviamente un trucco per aggirare le assicurazioni: ma come viene realizzato? Basta andare con il proprio scooter in una agenzia di pratiche auto che si presta a questo tipo di operazioni non proprio trasparenti, aprire una richiesta di radiazione per esportazione in Polonia del mezzo, attendere la nuova immatricolazione del veicolo nel paese dell’est Europa e stipulare un contratto di noleggio per lo stesso motorino con la società nuova intestataria dello scooter. Il gioco è fatto: si pagano circa 600-800 euro il primo anno che diventano 300-350 euro per i successivi.

TARGA POLACCA - 1

La pratica truffaldina porta con sé una miriade di conseguente pericolose. In caso di incidente la nuova compagnia assicurativa polacca raramente pagherà i sinistri e qualora lo dovesse fare i tempi sarebbero biblici. Chi procederà a radiare il proprio mezzo chiedendo l’esportazione in Polonia non sarà più il proprietario del veicolo e perciò non potrà più, eventualmente, venderlo né disporne a piacimento.

Inoltre, se la nuova società intestataria dello scooter o dell’auto dovesse fallire tutti i veicoli verrebbero tolti agli utilizzatori ed ex proprietari. Insomma, con questa pratica si regala il proprio mezzo a una società in cambio di costi assicurativi più bassi. […]

assicurazione auto AUTO SENZA ASSICURAZIONE