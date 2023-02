12 feb 2023 19:40

GLI ITALIANI SULL’ORLO DEL BARATTO – SEMPRE PIÙ PERSONE STANNO RICORRENDO ALLO SCAMBIO DI OGGETTI – MA NON C’ENTRA SOLO L’INFLAZIONE O LA CRISI ECONOMICA: MOLTI, OLTRE A BARATTARE PER MOTIVI DI SOSTENIBILITÀ, LO FANNO PER INCONTRARE PERSONE – C’È ANCHE CHI CI STA FACENDO FORTUNA, COME IL 27ENNE MARCO AMOROSI, CONOSCIUTO PER LA SUA PAGINA “HABERE NON HABERI”: “PARTO DA UN SASSO FINO AD ARRIVARE A UNA CASA” – “A 24 ORE DAL VIA AVEVO SCAMBIATO IL SASSO PER UNA BICI, OGGI SONO ARRIVATO A UN MAGGIOLONE DEL '77 IN CAMBIO DI UNA LICENZA DA TABACCAIO…”