ITALIANI, SVEGLIA: MENO CAGNOLINI E PIU' PECORINE – BERGOGLIO TORNA A PARLARE DI INVERNO DEMOGRAFICO: "IN ITALIA LE COPPIE PRENDONO DEI CAGNOLINI AL POSTO DI FARE I BAMBINI" - IL PONTEFICE NEL 2022 AVEVA CRITICATO LA SCELTA DI NON FARE FIGLI MA DI TENERE IN CASA ANIMALI DOMESTICI - NEL 2016 SE LA PRESE CON CHI E' “TANTO ATTACCATO A GATTI E CANI E POI LASCIA SOLA LA VICINA…”

Papa Francesco è tornato a esprimere preoccupazione che in Italia c’è una bassa natalità “i cagnolini sono al posto dei figli”. "I migranti vanno ricevuti, accompagnati, promossi e integrati”, ha detto Jorge Mario Bergoglio in un discorso ai prefetti italiani che ha ricevuto in udienza. “Se non c’è questo, c’è pericolo; se non c’è questo cammino verso l’integrazione, c’è pericolo. E questo mi fa pensare anche a un altro problema. I migranti aiutano, quando si inseriscono bene.

L’Italia è una terra dove mancano i figli, e vengono i migranti. A me preoccupa il problema della poca natalità qui in Italia. Non fanno figli. Mi diceva uno dei miei segretari che andava per la piazza l’altro giorno: si è avvicinata una signora che aveva un carrello col bambino; lui va per accarezzare il bambino… era un cagnolino! I cagnolini sono al posto dei figli. Pensate questo. La responsabilità che gli italiani hanno di fare i figli per crescere e anche per ricevere i migranti come figli”.

Non è la prima volta che il Papa racconta aneddoti del genere. A maggio scorso disse di avere sgridato una signora che gli aveva chiesto di benedire il suo “bambino” che era, però, un cagnolino. A gennaio 2022 aveva criticato la scelta di alcune famiglie di non fare figli ma di tenere in casa animali domestici.

Ma già nel 2016 Francesco aveva criticato la “gente tanto attaccata ai gatti ai cani che poi lascia sola e affamata la vicina”. Poche settimane fa, da ultimo, Bergoglio, nel corso di un’udienza a un gruppo di pediatri, ha detto che oggi i veterinari hanno più lavoro. Considerazioni che sollevano regolarmente le critiche delle associazioni animaliste. […]

