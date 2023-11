24 nov 2023 16:02

UN ITALIANO SARA' SEPOLTO INSIEME A FIDEL CASTRO, A L'AVANA - SI CHIAMAVA GINO DONE' E FU L'UNICO EUROPEO A PARTECIPARE ALLA SPEDIZIONE DEL GRANMA, INSIEME A CASTRO, CHE GUEVARA E ALTRI 79, CON CUI NEL 1956 INIZIO' LA RIVOLUZIONE CUBANA - DONE', SOPRANNOMINATO "EL ITALIANO" DAL LIDER MAXIMO, È MORTO IN VENETO NEL 2008 E DOPO 15 ANNI VERRA' REALIZZATO IL SUO SOGNO DI ESSERE TUMULATO NEL PANTHEON DELLE FORZE ARMATE NEL CIMITERO MONUMENTALE DE L'AVANA