GLI ITALIANO SI SFAMANO AL DISCOUNT - IL CARO PREZZI SPINGE SEMPRE PIÙ ITALIANI ALLA RICERCA DELLE OFFERTE NELLA GRANDE DISTRIBUZIONE: A GENNAIO GLI ACQUISTI SONO AUMENTATI NEL VALORE MA NON NEL VOLUME - TRADOTTO: SPENDIAMO DI PIÙ PER MANGIARE DI MENO - CONFESERCENTI LANCIA L'ALLARME PER L'IMPATTO SULLE FILIERE PRODUTTIVE DELL'AGROALIMENTARE E I PICCOLI NEGOZI DI VICINATO…

Estratto dell'articolo di FBIS per “il Messaggero”

SPESA AL SUPERMERCATO

I prezzi crescono e per non dover stringere troppo la cinghia soprattutto sul fronte alimentare sempre più famiglie si rivolgono ai discount: secondo i dati diffusi dall'Istat sulle vendite al dettaglio, a gennaio gli acquisti sono cresciuti rispetto allo stesso mese del 2022 del 6,2% in valore ma sono diminuiti in volume del 2,4%. […]

Il carovita ha allontanato sempre più famiglie dai piccoli negozi di vicinato […] per andare alla ricerca delle offerte nei discount alimentari. Se la grande distribuzione ha registrato un aumento dell'8,2% delle vendite in valore […], i supermercati hanno segnato un +7,3% e i discount alimentari un +10,1%.

SPESA AL SUPERMERCATO

Il dato di gennaio è migliore se si guarda all'andamento congiunturale: rispetto a dicembre si è avuto un aumento complessivo delle vendite dell'1,7% in valore e dell'1,2% in volume ma la Confcommercio sottolinea che il dato è legato anche al buon andamento dei saldi. Con lo sconto infatti si riesce ad acquistare più merce a parità di valore limitando l'effetto dell'inflazione. […]

LE FILIERE

aumento prezzi spesa 6

[…] In questo scenario economico, dove continua a persistere un clima di incertezza e di inflazione elevata, sottolinea l'associazione «occorre fare tutto il possibile per sostenere i consumi e la domanda interna per la tenuta delle filiere produttive di eccellenza del made in Italy e per accompagnare la crescita del Paese». Interventi a sostegno dei consumi li chiede anche la Confesercenti puntando a un taglio più graduale degli sconti sulle bollette.