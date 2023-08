TRA IVA AL 22% E LE ACCISE, LA COMPONENTE FISCALE DEI CARBURANTI IN ITALIA VALE IL 56,6% DEL PREZZO DELLA VERDE E IL 51,8% DEL DIESEL ED È LA PIÙ ALTA DI TUTTA EUROPA – IL CODACONS VUOLE DENUNCIARE IL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DIFFIDA A CONGELARE GLI INTROITI DELLE ACCISE: “E’ APPROPRIAZIONE INDEBITA” - IL GOVERNO DRAGHI, DA MARZO A NOVEMBRE 2022, TAGLIO’ L’ACCISA DI 25 CENTESIMI AL LITRO, UN PROVVEDIMENTO CHE IL GOVERNO MELONI NON HA RIFINANZIATO – L’INUTILE RUOLO DI “MISTER PREZZI” CHE HA POCHI POTERI PER FERMARE LA CORSA DEI LISTINI

Estratto dell’articolo di Fausta Chiesa per il “Corriere della Sera”

Oltre un euro sulla benzina, per l’esattezza 1,061 euro, e 921 centesimi sul gasolio. Tra Iva al 22% e accise, la componente fiscale dei carburanti in Italia vale il 56,6% del prezzo della verde e il 51,8% del diesel ed è la più alta di tutta Europa: la più elevata in assoluto per il gasolio e la seconda per la Super, dove il nostro Paese è secondo dopo la Finlandia. Con le quotazioni di petrolio e prodotti raffinati che sono salite nelle prime due settimane di agosto anche i prezzi alla pompa sono aumentati.

Di quanto lo sanno bene gli italiani che si sono messi in viaggio e che ieri, in base ai dati diffusi dal ministero delle Imprese si sono ritrovati con la verde a 2,019 euro di media e il gasolio a 1.928 in autostrada, mentre nella rete stradale ordinaria si spende meno — 1.939 euro in media per la benzina e 1.827,7 euro per il diesel — ed è per questo che il primo consiglio per risparmiare è quello di fare il pieno in città, per quanto possibile.

In Europa Secondo l’associazione delle imprese di categoria (raffinazione, logistica, distribuzione) i rialzi recenti dipendono dall’aumento delle quotazioni internazionali. […]

Dunque il problema sono le tasse, quel combinato di accise e Iva che fa lievitare il prezzo. Anche ieri le associazioni dei consumatori sono tornate all’attacco. Il Codacons ha annunciato la volontà di fare una denuncia contro il ministero dell’Economia e delle Finanze con «diffida a congelare gli introiti delle accise, 2,2 miliardi, che rappresentano un’appropriazione indebita e una speculazione da aggiotaggio nei confronti dei consumatori». L’altro ieri l’associazione aveva annunciato denunce a 104 Procure e alla Guardia di Finanza. L’appello generale è tagliare subito le accise. […]

Le accise per lo Stato sono tasse fondamentali per far quadrare i conti. Tanto che nessun governo è intervenuto in maniera strutturale sulla questione. L’ultimo provvedimento è del governo Draghi, poco dopo lo scoppio del conflitto in Ucraina e la crisi con la Russia che è uno dei maggiori esportatori di greggio: da marzo a novembre 2022 ha introdotto uno sconto dell’accisa di 25 centesimi al litro, che valevano complessivamente 30,5 centesimi considerando l’Iva. Un provvedimento che il governo Meloni non ha rifinanziato e che è terminato a gennaio 2023. […] In Italia l’88% delle merci che arriva sugli scaffali viaggia su strada e l’aumento dei carburanti potrebbe avere un effetto sulla spesa. […]

2 - LO STRANO CASO DI MISTER PREZZI, POCHI POTERI PER FERMARE I LISTINI

Estratto dell’articolo di Antonella Baccaro per il “Corriere della Sera”

Se potesse parlare, Benedetto Mineo, palermitano, classe 1961, amministratore delegato di Equitalia fino al 2013, poi passato a dirigere l’Agenzia delle Dogane sotto il governo giallo-rosso, dal 2021 nominato Mr Prezzi, forse renderebbe comprensibile il grosso equivoco in cui si è cacciato l’esecutivo Meloni.

L’equivoco di voler tornare, in un contesto che è completamente cambiato, ai tempi del Cip, il vecchio Comitato interministeriale prezzi, nato nel dopoguerra per dirigere un’economia a pezzi e resuscitato poi negli anni 70, per raffreddare l’aumento dei prezzi determinato dal rincaro del petrolio. […]

Se Mineo potesse parlare, forse spiegherebbe, come ha fatto a chi lo conosce bene, che negli altri Paesi europei (tranne la Svizzera, ndr ), la figura di Mr Prezzi praticamente non esiste. In Francia, ad esempio, si procede per protocolli, come quello anti-inflazione che dal primo ottobre, per un trimestre, coinvolgerà, su iniziativa di Urso, la grande distribuzione operante in Italia, in uno sforzo di calmierare i prezzi su alcuni articoli del carrello della spesa e di prima necessità. Anche qui, per ora, c’è una lettera d’intenti e molto scetticismo.

E che dire del caro-carburanti e dell’espediente del prezzo medio esposto? Secondo alcuni, la mossa avrebbe indotto chi finora era sotto quell’asticella a toccarla, sortendo l’effetto opposto. In questo caso Mr Prezzi ha introdotto un rigoroso monitoraggio giornaliero. Perché questo può fare il Garante dei prezzi: accendere i fari e relazionare al governo che poi prende le proprie decisioni. Oppure far giungere l’esito delle proprie osservazioni al Garante per la Concorrenza, che in questo tentativo di fermare la speculazione avrebbe un ruolo determinante.

Se Mineo potesse parlare, chiarirebbe che, in fondo, il suo potere è solo moral suasion e che, per esercitarlo su tutti gli attori in campo, questo governo lo ha dotato di strumenti straordinari, come quello di sanzionare chiunque ometta di trasmettergli i dati richiesti. Poteri che però finora non ha dovuto mai esercitare. […] se Mineo potesse parlare, probabilmente non si lamenterebbe del fatto che per «giocare» su tutti questi tavoli e altri ancora, la sua struttura è recentemente passata da una persona, lui stesso, a sei, compresi uno statista e un economista. […] il ruolo di Mr Prezzi non è retribuito, avendo già uno stipendio che gli deriva dall’incarico di segretario generale del ministero delle Imprese. Che è anche la ragione per cui molto probabilmente non lo sentiremo parlare.

