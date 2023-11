IVANKA TRUMP PRENDE LE DISTANZE DAL PADRE - LA FIGLIA PREDILETTA DEL TYCOON DEPONE IN TRIBUNALE, COME TESTIMONE (E NON COME IMPUTATA), NEL PROCESSO PER FRODE FINANZIARIA E FISCALE DELLE AZIENDE DEL PADRE, DONALD: A SALVARLA DA UNA POSSIBILE CONDANNA È STATA LA SCELTA DI SEGUIRE, NEL 2016, IL TRUMPONE ALLA CASA BIANCA LASCIANDO AI FRATELLI GLI INCARICHI OPERATIVI IN AZIENDA – IVANKA HA ANCHE CHIARITO CHE NON SEGUIRÀ DI NUOVO ALLA CASA BIANCA IL PADRE, SE VERRÀ RIELETTO…

Massimo Gaggi per il Corriere della Sera - Estratti

ivanka trump

Dopo gli interrogatori dei fratelli Eric e Donald Jr e la «corrida giudiziaria» di lunedì, quando Donald Trump ha trasformato la seduta del processo per frode finanziaria e fiscale delle sue aziende, nella quale era chiamato a testimoniare come imputato, nel palcoscenico per una raffica di comizi e attacchi ai magistrati, oggi tocca a Ivanka, la figlia prediletta: quella che Rosemary Vrablic, banchiera di Deutsche Bank, grande finanziatrice della Trump Organization, alcuni anni fa definì l’erede designata dell’impero di famiglia.

Eppure, a differenza di padre e fratelli, Ivanka si trova ora davanti al tribunale civile di Manhattan come semplice testimone, non come imputata. Ironia della sorte: a salvarla da una possibile condanna è stata la scelta di seguire, nel 2016, il padre alla Casa Bianca. Lasciando, quindi, ai fratelli gli incarichi operativi in azienda.

donald ivanka trump

L’attorney general Letitia James, capo della procura di New York, aveva incriminato anche lei, ma un tribunale d’appello ha accolto il suo ricorso: i reati finanziari e fiscali per i quali era stata messa sotto accusa risalgono a parecchi anni fa e, quindi, sono ormai prescritti. L’incriminazione di Eric e Donald Jr è stata, invece, confermata dal tribunale d’appello perché loro hanno continuato a commettere reati anche in anni più recenti. Ivanka non è perseguibile perché, chiamata dal presidente al suo fianco alla Casa Bianca sette anni fa, ha lasciato tutti gli incarchi in azienda. Nella quale non è tornata nel 2021, dopo la fine dell’avventura presidenziale del padre.

ivanka trump

Da allora Ivanka sostiene di aver scelto uno stile di vita molto privato, assorbita, com’è, dai tre figli. In realtà ha continuato ad avere una vita mondana molto intensa tra Miami e Los Angeles (qualche giorno fa era a Hollywood alla festa di compleanno di Kim Kardashian, poi è stata vista in compagnia di Jeff Bezos e della fidanzata, Laureen Sanchez). Quello che ha fatto dall’inizio del 2021 è stato allontanarsi dall’azienda di famiglia e dal padre: non è mai più comparsa al suo fianco, nemmeno ora che The Donald si è ricandidato ed è in piena campagna elettorale.

Ha anche già chiarito che non lo seguirà di nuovo alla Casa Bianca, se verrà rieletto. Avendo messo tanto impegno per separare la sua immagine da quella di Trump presidente e immobiliarista, Ivanka, evitata l’incriminazione, ha tentato disperatamente di evitare anche la citazione in tribunale come testimone.

(...)

È l’ultima testimone dell’accusa. Poi, dalla prossima settimana, toccherà alla difesa che chiamerà di nuovo Eric, Donald Jr e molti altri testimoni. Infine le arringhe e la sentenza prevista per la vigilia di Natale.

ivanka trump e jared kushner 2 ivanka trump ivanka trump e jared kushner 1 jared kushner e ivanka trump fuori dalla casa acquistata da dan rapoport ivanka trump