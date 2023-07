JANET YELLEN È STATA DROGATA DAI CINESI? – LA SEGRETARIA DI STATO USA AVREBBE MANGIATO DEI FUNGHI ALLUCINOGENI DURANTE LA VISITA A PECHINO. ED È PER QUESTO (PERCHÉ ERA DROGATA) CHE, DURANTE L’INCONTRO CON IL VICE PREMIER CINESE, HE LIFENG, AVREBBE FATTO UN UMILIANTE TRIPLO INCHINO – ORA LA DOMANDA È: È STATA INGENUA LEI A ORDINARE IN GRAN QUANTITÀ I FUNGHI IN QUESTIONE, GLI JIAN SHOU QING, O SONO STATI I CINESI AD INTOSSICARLA DI PROPOSITO PER IMBARAZZARLA? – VIDEO

Estratto dell’articolo di Paolo Mastrolilli per “la Repubblica”

JANET YELLEN CON HE LI FENG

Funghi allucinogeni? Davvero c’erano sostanze psichedeliche, nel piatto della segretaria al Tesoro americana Janet Yellen, durante la prima cena della sua recente missione in Cina? E se così fosse, si è trattato di un errore innocente, oppure di un subdolo tentativo di intossicarla, per renderla più debole e malleabile in vista dei delicati incontri che l’aspettavano?

Il mistero del complotto nasce da una casualità. Quando il 6 luglio scorso Yellen era atterrata a Pechino, la prima cosa che aveva fatto era stata andare a cena da Yi Zuo Yi Wang, un popolare ristorante specializzato nella cucina regionale della provincia di Yunnan. Nel locale c’era anche la blogger culinaria Pan Pan Mao, che aveva raccontato così l’esperienza su Weibo: «Mentre andavo al bagno, sono passata vicino al suo tavolo, e ho rallentato per dare un’occhiata ai piatti ordinati». Tra le altre pietanze c’erano i funghi jian shou qing , una delicatezza molto ricercata. E Yellen li aveva apprezzati così tanto, da richiederli quattro volte.

jian shou qing - i funghi allucinogeni che avrebbe mangiato janet yellen

Il problema […] è che gli jian shou qing sono chiamati dagli scienziati “Lanmaoa asiatica” e hanno una reputazione non proprio raccomandabile: «[…] i funghi Lanmaoa sono considerati velenosi, in quanto possono essere allucinogeni. Gli scienziati non hanno ancora identificato i composti responsabili delle allucinazioni. Rimane un mistero, e la maggior parte delle prove sono aneddotiche. Ho un amico che li ha mangiati per errore e ha avuto allucinazioni per tre giorni».

JANET YELLEN CON HE LI FENG

Il New York Post , giornale conservatore della catena di Rupert Murdoch, è saltato subito sulla notizia, insinuando che forse la segretaria al Tesoro era rimasta intossicata. In questo modo si spiegherebbe anche il triplo inchino, umiliante perché non reciprocato, che aveva fatto all’inizio del suo colloquio con il vice premier He Lifeng.

janet yellen in cina

Se così fosse, resterebbe solo da capire se l’avvelenamento era stato un atto ostile premeditato dal governo cinese, oppure un innocente errore dovuto alla scarsa conoscenza dei funghi cinesi da parte di Yellen.

[…] il ristorante Yi Zuo Yi Wang ha sentito la necessità di spiegare che i suoi jian shou qing erano stati cotti a puntino, eliminando quindi gli eventuali effetti psichedelici.

Magari alla fine non scopriremo mai la verità su cosa è successo, ma l’episodio è indicativo dello stato delle relazioni tra Usa e Cina. […]

