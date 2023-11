JARED LETO NON SA PIÙ CHE INVENTARSI PER FARSI NOTARE – IL MEDIOCRE CANTANTE DEI "THIRTY SECONDS TO MARS" HA DOVUTO SCALARE L'EMPIRE STATE BUILDING PER CONVINCERE QUALCUNO AD ANDARE AL CONCERTO DELLA BAND CHE INIZIERÀ UN TOUR INTERNAZIONALE DOPO CINQUE ANNI DI STOP – IL PETER PAN DELLA MUSICA HA COMPIUTO LA PRIMA SCALATA DEL GRATTACIELO NEWYORKESE, MA NON È NUOVO A PAZZIE ESTREME: A MILANO SI È ARRAMPICATO SU UNA PARETE DEL CASTELLO SFORZESCO A MANI NUDE E SENZA PROTEZIONI E… VIDEO

Estratto dell'articolo di www.lastampa.it

Oggi, arrampicandosi sull'Empire State Building di New York City, l'attore premio Oscar Jared Leto ha annunciato il monumentale Seasons 2024 World Tour dei Thirty Seconds to Mars, un tour che attraverserà America Latina, Europa, Nord America, Australia e Nuova Zelanda. Questo sarà il primo tour della band in oltre 5 anni.

Leto, il frontman della band, ha compiuto un'impresa storica completando la prima scalata dell'Empire State Building e dichiara: «L'edificio è una testimonianza di tutte le cose che si possono fare nel mondo se ci si mette d'impegno, e questo è in gran parte l'ispirazione per il nostro ultimo album, It's The End Of The World But It's A Beautiful Day». Non è la prima «impresa» compiuta da Leto, che ha una passione per l’arrampicata.

A giugno scorso si è arrampicato su una parete del Castello Sforzesco a Milano, a mani nude senza utilizzare corde né protezioni. Una volta ha scalato il muro di un hotel di Berlino in pantofole. Ma l’attore e cantante ci ha abituati da sempre a gesti estremi, come ad Austin, quando durante il concerto ha deciso di fare bungee jumping sospeso sopra il pubblico.

I Thirty Seconds to Mars, band multi-platino composta dai fratelli Jared e Shannon Leto, faranno un ritorno trionfale con il loro sesto album in studio, It's The End Of The World But It's A Beautiful Day, pubblicato il 15 settembre via Virgin Records. L'album inaugura una nuova era per la band, che non solo esplora i lati più oscuri dell'esperienza umana, ma anche la speranza, ricordando che anche difronte a ostacoli apparentemente impossibili, c'è ancora bellezza da trovare nel mondo.

