JAVIER MILEI MEJO DI TOM CRUISE IN "MINORITY REPORT" - IL PRESIDENTE ARGENTINO HA CREATO UN'UNITÀ CHE UTILIZZA I PROGRAMMI DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE PER PREVEDERE I CRIMINI FUTURI - LA NUOVA UNITÀ ANALIZZERÀ I SOCIAL MEDIA E I SITI WEB, MA ANCHE LE TELECAMERE DI SICUREZZA E LE TRANSIZIONI FINANZIARIE PER ANTICIPARE I REATI - UNA DECISIONE CHE HA SCATENATO UN'ONDATA DI POLEMICHE NEL PAESE...

Quando Javier Milei è salito al potere a dicembre 2023 ha promesso un piano durissimo per eliminare la criminalità nel Paese. Ora ha creato l'Unità di intelligenza artificiale applicata alla sicurezza. Il presidente argentino utilizzerà "algoritmi di apprendimento automatico per analizzare i dati storici e prevedere crimini futuri". […]

L'annuncio dell'Unità di intelligenza artificiale applicata alla sicurezza ha scatenato una forte reazione nel Paese. Non stupisce. […] Durante la guerra sporca negli anni '70, ci furono 2.300 omicidi politici e circa 30.000 persone scomparvero, 9.000 accertate dalla Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas.

Secondo il Center for Legal and Social Studies, il ministro della sicurezza Patricia Bullrich sta cercando di replicare il brutale modello carcerario di El Salvador, "l'amministrazione invece si sta muovendo verso la militarizzazione della politica di sicurezza". Non solo. Il governo ha anche represso proteste e minacciato di sanzionare i genitori che portano i bambini alle marce. […]

COME FA L'IA A PREVEDERE I CRIMINI FUTURI

La nuova unità […] Sarà composta da ufficiali di polizia e agenti di altre forze di sicurezza che dovranno "pattugliare piattaforme social aperte, applicazioni e siti web" e "rilevare potenziali minacce, identificare i movimenti di gruppi criminali o anticipare i disordini", spiega il governo.

Non solo, l'unità "analizzerà le immagini delle telecamere di sicurezza in tempo reale per rilevare attività sospette o identificare persone ricercate tramite riconoscimento facciale". Gli algoritmi di apprendimento verranno anche utilizzati per analizzare i dati storici sui crimini e prevedere quelli futuri. Verranno monitorate poi "transazioni finanziarie sospette o comportamenti anomali che potrebbero indicare attività illegali". Il progetto non si limita agli spazi virtuali, verranno infatti pattugliate intere aree attraverso i droni.

QUALI SONO I RISCHI DELLA NUOVA UNITÀ DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Le implicazioni sui diritti umani sono evidenti e preoccupanti. "La sorveglianza su larga scala colpisce la libertà di espressione perché incoraggia le persone ad autocensurarsi o ad astenersi dal condividere le proprie idee o critiche se sospettano che tutto ciò che commentano, postano o pubblicano sia monitorato dalle forze di sicurezza", ha spiegato Mariela Belski, direttrice esecutiva di Amnesty International Argentina.

[…]. Come ha sottolineato il Centro argentino per gli studi sulla libertà di espressione e l'accesso all'informazione "queste tecnologie sono state storicamente usate per profilare accademici, giornalisti, politici e attivisti".

