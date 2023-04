JEANS STRAPPATI! SANDRO E GIULIO FRATINI SONO INDAGATI PER BANCAROTTA FRAUDOLENTA NEL FALLIMENTO DI RIFLE – LA PROCURA HA CHIUSO LE INDAGINI E CONTESTA I REATI DI DISTRAZIONE DI DENARO E “INFEDELTÀ PATRIMONIALE IN CONFLITTO DI INTERESSI”. IN TUTTO GLI INDAGATI SONO 14 – TRA LE OPERAZIONI NEL MIRINO, ANCHE L'ACQUISTO DI UNA PORSCHE A BENEFICIO DI GIULIO FRATINI, L'’ATTUALE FIDANZATO DI ELISABETTA GREGORACI

Estratto dell'articolo di Luca Serranò per https://firenze.repubblica.it/

Quindici indagati e 14 capi di imputazione. La procura di Firenze ha chiuso le indagini sul crac di Verdi srl (ex Rifle), dichiarata fallita nel settembre 2020 con un passivo milionario. Tra gli indagati gli imprenditori Sandro e Giulio Fratini (quest’ultimo noto alle cronache anche per la relazione con Elisabetta Gregoraci), padre e figlio, tra i principali accusati per il dissesto della società.

[…] La procura contesta diverse fattispecie di bancarotta, a partire da quelle “per distrazione di denaro, da infedeltà patrimoniale per operazione in conflitto di interessi relativa all’acquisto del ramo di azienda Rifle”. Un'operazione giudicata "priva di giustificazione economica per l'acquirente Verdi S.r.l., che si trovava in stato di crisi dagli inizi 2015 e di insolvenza dal settembre 2015".

Gli amministratori secondo la procura avrebbero inoltre provocato il fallimento di Verdi con “operazioni dolose”, consistite “nel sistematico e ripetuto inadempimento del pagamento dei debiti erariali e previdenziali, ammontando il debito Iva al 31 dicembre 2015 già ad euro 500.000 secondo la contabilità interna, nel primo trimestre 2016 superando l'importo di euro 1.600.000, giungendo al momento del fallimento i debiti erariali e per contributi sino a 6,7 milioni”.

Contestati inoltre alcuni compensi distribuiti nonostante la voragine nei conti. […] Tra le operazioni nel mirino della procura, infine, anche il leasing di una Porsche a beneficio Giulio Fratini, peraltro “privo di relazione lavorativa e di collaborazione con Verdi”.

Le accuse su questo versante riguardano anche Sandro Fratini, Minucci e Wolfram: “nonostante lo stato di insolvenza almeno dal giugno 2015 e arrivando a maturare un passivo di circa di 9,3 milioni – si legge ancora nell’avviso di conclusione indagini- distraevano la somma di 127 mila euro (…) per il pagamento del canone del contratto di leasing relativo all'autoveicolo Porsche 911, estraneo all'attività aziendale e in uso esclusivo a Giulio Fratini”. Un contratto trasferito a un’altra società, secondo la ricostruzione, “senza restituire alla Verdi la somma erogata ne liberarla dal contratto di leasing”.

