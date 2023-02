A JEFF BEZOS MANCAVA IL GIOCATTOLINO – IL FONDATORE DI AMAZON VUOLE METTERE LE MANI SU UNA SQUADRA DI FOOTBALL AMERICANO: PARE CHE ABBIA ASSUNTO LA ALLEN & COMPANY, UNA SOCIETÀ DI INVESTIMENTO CHE SI OCCUPA DI MERCATO SPORTIVO, PER VALUTARE UNA POSSIBILE OFFERTA PER I WASHINGTON COMMANDERS – L’AZIENDA È STATA COINVOLTA NELLE DUE RECENTI VENDITE DI…

DAGONEWS

jeff bezos washington commanders 1

Il fondatore di Amazon Jeff Bezos ha assunto la Allen & Company, una società di investimento che si occupa di mercato sportivo, per valutare una possibile offerta per i Washington Commanders.

Non è chiaro se Bezos, proprietario del Washington Post, farà un'offerta per acquistare la squadra NFL di Washington dal proprietario Daniel Snyder. Ma la sua associazione con Allen & Company rappresenta un segno concreto del suo interesse a condurre una due diligence e potenzialmente ad andare avanti nel processo.

washington commanders 6

L'azienda ha gestito le due vendite più recenti nel NFL, quelle che hanno coinvolto i Carolina Panthers e i Denver Broncos. I Panthers sono stati venduti nel 2018 da Jerry Richardson a David Tepper per 2,275 miliardi di dollari. I Broncos sono stati venduti lo scorso anno dal Pat Bowlen Trust a un gruppo guidato dall'erede di Walmart Rob Walton per 4,65 miliardi di dollari, un prezzo di vendita record per una squadra della NFL.

