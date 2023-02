DAGONEWS

Jeffrey Epstein “è stato suicidato”? Da quando il finanziere pedofilo è stato trovato morto nella sua cella in un carcere di New York, il 10 agosto 2019, le teorie del complotto si sono sprecate. Ufficialmente, il magnate 66enne si è suicidato. Ma, visto che era accusato di traffico di minorenni a scopo sessuale e visto soprattutto il numero di persone potenti e di alto profilo, dal principe Andrea a Bill Gates, con cui era in rapporti (di lavoro, di amicizia e non solo), in molti ritengono che si era fatto troppi nemici, che avrebbero preferito che morisse prima di testimoniare.

Il mese scorso, la sua ex compagna e sodale Ghislaine Maxwell ha fatto un intervento dalla sua cella di prigione e ha detto che crede che Jeffrey “sia stato assassinato. In un’intervista ha raccontato la sua reazione alla morte dell’ex: “Sono rimasta scioccata. Poi mi sono chiesta come fosse successo perché... ero sicura che si sarebbe appellato".

Utilizzando i documenti scritti che il Federal Bureau of Prisons ha rilasciato, il Daily Mail ha ricostruito gli ultimi giorni e le ultime ore della vita di Epstein per scoprire cosa accadde davvero in quella fatidica notte in carcere...

Lunedì 8 luglio, ore 9.30

Come da prassi, prima che la porta della cella venga aperta dal personale, Epstein offre le mani attraverso la fessura per il cibo per essere ammanettato.

Viene sottoposto a valutazione psicologica. L'équipe esaminatrice teme che possa avere tendenze suicide: ha un'udienza in tribunale più tardi ed è improbabile che gli venga concessa la libertà provvisoria. Non sanno come potrà affrontarla.

Ore 11.00 passate

Epstein incontra il suo team legale. Durante la sua permanenza in carcere, pagherà loro le visite per tutto il giorno, tutti i giorni feriali, per consentirgli di uscire dalla cella e dalle manette.

Dopo le 14:00

Con l'aria esausta e i capelli grigi in disordine, Epstein arriva in tribunale e a testa alta si dichiara non colpevole delle accuse di associazione a delinquere e traffico sessuale. Un giornalista dice che mantiene "un'aria stoica". La cauzione viene negata.

Dopo le 19

A seguito di questa battuta d'arresto, Epstein viene messo sotto "osservazione psicologica". Detenuti appositamente incaricati registrano il suo comportamento ogni 15 minuti. Si tratta di un regime meno severo della "sorveglianza suicida" completa, che il team di psicologi del carcere ha deciso non essere necessaria.

Le brevi note scritte a mano dai detenuti rivelano la riluttanza di Epstein a lasciar perdere la sua vita fuori dal carcere: "Il detenuto Epstein parla di affari e investimenti"; "Il detenuto Epstein e io parliamo del business delle escort"; "Il detenuto Epstein parla delle celebrità che conosce".

Martedì 9 luglio, ore 1.52

Un utente di Twitter chiamato "JJ Truth" pubblica una foto di Bill Clinton con una ragazza di nome Rachel Chandler, presumibilmente scattata sull'aereo privato di Epstein. Migliaia di persone rispondono chiedendo che i suoi amici famosi - primi fra tutti Clinton e Donald Trump - vengano incriminati.

Dopo le 9 del mattino

Epstein viene valutato per un potenziale rischio di suicidio. Lo psicologo che effettua la valutazione lo trova educato, collaborativo, spiritoso e "orientato al futuro". Sembra essere di buon umore: si definisce un banchiere con una "grande azienda" e dichiara che "essere vivi è divertente". Chiede una telefonata, un incontro con il suo avvocato, una doccia e di potersi lavare i denti.

Mercoledì 10 luglio

Epstein chiede di essere spostato in una cella singola. La richiesta viene respinta.

Giovedì 11 luglio, ore 9.00

Epstein incontra nuovamente gli psicologi. Questa volta ha una lunga lista di lamentele: ha dormito male; fa freddo nella sua cella; non c'è abbastanza acqua nella stanza dove incontra i suoi avvocati.

Nonostante questo, gli psicologi riferiscono che Epstein non è in difficoltà. Sembra essere ricettivo. Epstein assicura che non è assolutamente un suicida e che non lo sarebbe mai.

Lunedì 15 luglio, ore 10

Un'altra apparizione in tribunale. Gli avvocati di Epstein presentano un'altra richiesta di cauzione. Chiedono gli arresti domiciliari, a sue spese, e offrono una cauzione sulla sua casa di New York, valutata 56 milioni di dollari.

Ma Alex Rossmiller, il procuratore, ha un annuncio drammatico. Quella stessa mattina, gli investigatori hanno fatto irruzione in una cassaforte nella proprietà di Epstein a New York e hanno trovato mucchi di contanti, "molte, molte" fotografie di ragazze dall'aspetto giovanile, dozzine di diamanti e "un passaporto che sembra essere stato emesso da un paese straniero con una foto dell'imputato e un nome sul passaporto che non è il nome dell'imputato". Rossmiller insiste che c’è il rischio di fuga. Epstein non mostra alcuna emozione mentre due dei suoi accusatori testimoniano.

Courtney Wild, 31 anni, racconta alla corte che quando aveva 14 anni e cresceva in Florida in condizioni di povertà, un'amica le chiese se volesse 200 dollari per fare un massaggio a un uomo anziano. Lei non esitò. Il massaggio sfociò in una violenza sessuale.

Annie Farmer, 42 anni, racconta in tribunale che aveva 16 anni quando Epstein la portò nel suo ranch in New Mexico, dove incontrò Ghislaine Maxwell. La coppia la riempì di regali, ma in questo ambiente isolato iniziarono le aggressioni sessuali da parte di entrambi. La donna non poteva scappare da nessuna parte.

Giovedì 18 luglio, ore 9.30

Il giudice Richard M. Berman respinge la richiesta di cauzione di Epstein, citando le potenti testimonianze delle donne. Non ritiene che "l'eccessiva attrazione di Epstein per la condotta sessuale con o in presenza di ragazze minorenni ... sia probabilmente controllabile".

Messaggio delle 19:00

Epstein torna in cella. Nessuno valuta l'impatto psicologico del rifiuto della cauzione. È una strana omissione. Per i quattro giorni successivi, Epstein riceve un'attenzione minima da parte dei funzionari, per cui quello che accade dopo coglie apparentemente tutti di sorpresa.

Martedì 23 luglio, ore 1.27

Gli agenti penitenziari trovano Epstein semicosciente sul pavimento della sua cella, in posizione fetale e con una striscia di lenzuolo intorno al collo contuso. Lo portano nell'ala ospedaliera.

I funzionari del carcere aprono un'indagine per stabilire se si tratta di un tentativo di suicidio, di una messinscena o di un'aggressione. Sui social media circola la voce che Epstein sia stato aggredito dal suo compagno di cella, il pluriomicida Nicholas Tartaglione.

Gli avvocati di Tartaglione negano che il loro cliente sia coinvolto e sostengono che abbia cercato di rianimare Epstein. Cercano di ottenere un video girato fuori dalla sua cella quel giorno, ma il nastro viene perso e poi apparentemente ritrovato. Si scopre che proviene dalla videocamera sbagliata.

Alla fine i funzionari ammettono che il filmato di quella notte fuori dalla cella di Epstein è stato definitivamente cancellato e il mistero rimane irrisolto.

Una fonte anonima suggerisce alla NBC news che Epstein abbia inscenato l'incidente nel tentativo di essere spostato in un'altra cella, perché spaventato dalla Tartaglione.

Mercoledì 24 luglio, dopo le 9.30

Nonostante il suo calvario, Epstein appare sereno. Continua a negare di avere pensieri suicidi. Dice all'équipe di psicologi che ha una "vita meravigliosa... Non ho alcun interesse a uccidermi". Si definisce un "codardo", insistendo sul fatto che non ama il dolore: "Non mi farei questo". Ricorda che è ebreo e che il suicidio è contrario alla sua religione.

Lunedì 29 luglio

Epstein è tornato in "osservazione psicologica" da parte dei compagni di detenzione. Sembra giù di morale. Un detenuto che lo osserva annota: "Il detenuto Epstein è seduto sul bordo del letto con la testa tra i palmi delle mani".

Martedì 30 luglio

Epstein torna in isolamento. Viene messo nella cella più vicina alla scrivania dell'ufficiale correzionale, con un nuovo compagno di cella, Efrain Reyes.

Il bagno della cella perde. Epstein si siede con le mani sulle orecchie. Non sopporta il rumore dell'acqua che scorre. Con la psicologa ipotizza che la sua sensibilità al rumore possa essere un segno di autismo non diagnosticato. Si paragona al personaggio di Dustin Hoffman nel film Rain Man: un autistico savant molto sensibile.

Telefona alla sua fidanzata bielorussa, Karyna Shuliak, 30 anni. Stanno insieme da dieci anni, da quando lei si è trasferita in America, ed Epstein le ha pagato la formazione per diventare dentista. Secondo quanto riferito, era "follemente gelosa" di lui e nota come "l'ispettrice" perché indagava su tutti quelli con cui aveva contatti. Nessuno dei suoi amici di alto profilo va a trovarlo in prigione.

Ghislaine Maxwell si è nascosta. Ci sono presunti avvistamenti di lei a Londra, nel sud della Francia e nel New Hampshire, ma nessuno è stato confermato.

Mercoledì 31 luglio, ore 11.30

Epstein torna in tribunale per una nuova udienza. Questa volta appare sconfortato, ma lo psicologo del carcere è convinto che l'osservazione del suicidio non sia necessaria: "Ha dichiarato di vivere per questo caso e di avere intenzione di finirlo e di tornare alla sua vita normale". Epstein si lamenta di essere stanco e di dormire male. Il suo nuovo compagno di cella, Reyes, lo tiene sveglio con le sue chiacchiere.

Giovedì 8 agosto, ore 9

Epstein incontra due dei suoi avvocati, Gulnora Tali e Mariel Colón Miró, per firmare un nuovo testamento.

Il testamento prevede la costituzione di un fondo fiduciario con un patrimonio di 577 milioni di dollari. La sua fidanzata Shuliak è una delle principali beneficiarie. La struttura del fondo fiduciario renderà più difficile per le presunte vittime avanzare richieste di risarcimento contro il suo patrimonio.

Venerdì 9 agosto, ore 8

Il compagno di cella di Epstein, Efrain Reyes, viene rilasciato. Il personale comunica che Epstein dovrebbe aspettarsi un nuovo compagno di cella, ma nessuno viene trasferito per condividere la sua cella.

Dalle 9 del mattino

Epstein trascorre la giornata con i suoi avvocati. (Uno dei suoi avvocati difensori, Reid Weingarten, metterà in seguito in discussione la sentenza sul suicidio, insistendo sul fatto che Epstein non sembrava avvilito, suicida o disperato).

In uno sviluppo della causa civile contro Maxwell ed Epstein intentata da Virginia Guiffre - che sostiene di essere stata vittima della coppia e costretta ad avere rapporti sessuali con il Principe Andrea nella casa di Maxwell a Belgravia, Londra - una corte d'appello federale rende pubbliche 2.000 pagine di documenti riservati. I documenti includono testimonianze grafiche delle vittime di Maxwell e di Epstein.

Gli avvocati di Guiffre accusano Maxwell, che è ancora in fuga, di aver "agito come una maitresse" per Epstein, "reclutando, mantenendo, ospitando e trafficando ragazze".

Ore 16:00

Nonostante si trovassero a soli 15 metri dalla cella di Epstein, Tova Noel, un'agente donna di 31 anni, e "l'agente 1" (il cui nome è stato cancellato dal verbale) non controllano Epstein come parte della "conta dei detenuti" delle 16:00, un controllo fisico cella per cella per confermare che tutti i prigionieri sono vivi e presenti.

Le prove video lo confermano in seguito. I due firmano falsamente un foglio per affermare che il controllo è stato completato. Noel falsificherà 75 registri durante questo doppio turno di 16 ore.

19.49

Epstein torna dall'incontro con il suo team legale e viene accompagnato in cella da Noel. Chiede di poter chiamare sua madre. È morta nel 2004 e lui chiama davvero Shuliak.

Ore 22:00

Noel e l'"Agente 2" falsificano la scheda per il conteggio delle 22.00, mentre le celle vengono chiuse per la notte.

Ore 22.30

Il filmato mostra che Noel cammina brevemente verso e lontano dalla porta d'ingresso del piano dove si trova la cella di Epstein. Al magnate restano poche ore di vita.

Sabato 10 agosto, ore 12

Michael Thomas, un agente di 41 anni, inizia un turno di otto ore. Thomas e Noel falsificano la scheda per il conteggio di mezzanotte.

Ore 3.00

Gli agenti Noel e Thomas falsificano la scheda per il conteggio delle 3 del mattino.

Ore 4

Il supervisore notturno visita Noel e Thomas in isolamento e parla brevemente con gli agenti.

Ore 5

Noel e Thomas falsificano la scheda per il conteggio dei detenuti delle 5 del mattino.

Il detenuto nella cella accanto a quella di Epstein racconterà in seguito di averlo sentito strappare le lenzuola a un certo punto della notte.

5.30

Il filmato mostra che un agente attraversa l'area comune dell'isolamento. Non entrano nel pavimento della cella di Epstein; in effetti, nessun altro entra nell'SHU per tutta la notte.

Noel e Thomas hanno falsificato le registrazioni per tutti i giri che dovrebbero effettuare ogni 30 minuti. Invece, hanno passato la notte al computer e dormendo. Noel ha sfogliato le vendite di mobili; Thomas ha guardato le vendite di moto e le notizie sportive.

6.05

I carrelli della colazione arrivano in isolamento. Noel e Thomas iniziano a passare vassoi di latte e cereali attraverso le botole delle celle dell'ala.

6.30

Gli agenti Noel e Thomas entrano nel piano di Epstein.

6.33

Noel e Thomas scoprono Epstein senza reagire sul pavimento della sua cella. Un cappio fatto con le lenzuola arancioni è legato al suo collo. Suonano l'allarme del carcere.

6.35

Un supervisore arriva in isolamento. Noel gli dice: 'Epstein si è impiccato'. Ammette subito che "non abbiamo completato i turni delle 3 e delle 5 del mattino". Thomas dice: "Abbiamo fatto un casino" e poi si corregge: "Io ho fatto un casino, non è colpa sua, non abbiamo fatto nessun giro".

6.39

Epstein è chiaramente morto, ma viene portato d'urgenza al New York Downtown Hospital, la cui fretta sarebbe stata in seguito criticata, in quanto violava il protocollo della prigione. La cella in cui si trovava avrebbe dovuto essere trattata come una scena del crimine e il suo corpo fotografato prima di essere rimosso.

Il medico legale dell'ospedale dichiara la morte di Epstein e stabilisce che la causa è il suicidio per impiccagione con arresto cardiaco. È il primo suicidio al Metropolitan Correctional Center da 14 anni a questa parte.

8.16

La notizia della morte di Epstein appare su 4chan, un noto sito di social media i cui utenti anonimi sono noti per le loro teorie cospirative.

Poco prima delle 10.00

Il procuratore generale degli Stati Uniti, William P. Barr, rilascia una dichiarazione ufficiale in cui annuncia la morte di Epstein "per apparente suicidio".

Ore 10.00

La notizia della sua morte viene diffusa dalla radio pubblica nazionale. Twitter esplode di incredulità. Un tweet di @RealMattCouch riceve 7.920 like. In esso scrive: "Alzi la mano chi non crede nemmeno per un secondo che Jeffrey Epstein sia morto per suicidio".

Tarda mattinata

Le accusatrici di Epstein iniziano a esprimere la loro delusione per il fatto che non le affronterà mai in tribunale.

Jennifer Araoz, che accusa Epstein di averla violentata quando aveva 15 anni, riassume la frustrazione di molti: "Dobbiamo vivere con le cicatrici delle sue azioni per il resto della nostra vita, mentre lui non affronterà mai le conseguenze dei crimini che ha commesso, del dolore e del trauma che ha causato a tante persone".

Ci sono migliaia di appelli affinché i suoi amici e i suoi complici siano assicurati alla giustizia.

Nel frattempo, nella sua cella, viene trovato un biglietto in cui Epstein accusa Noel di essersi bruciato un piede in un incidente non datato. Il biglietto lamenta anche che il suo letto pullula di insetti e che un'altra guardia lo ha lasciato intenzionalmente nudo nella doccia per un'ora.

Domenica 11 agosto, mattina presto

In Australia, il marito di Virginia Giuffre la sveglia per darle la notizia. Lei è scioccata, in lacrime, sollevata dal fatto che non farà del male a nessun altro, ma furiosa perché non risponderà mai a chi lo accusa.

Lunedì 12 agosto

Il Procuratore generale fa riferimento a "gravi irregolarità" presso l'MCC. In seguito descrive gli eventi come "una tempesta perfetta di errori".

Giovedì 15 agosto, ore 16.06

Il New York Post pubblica una foto di Ghislaine Maxwell seduta in una filiale di In-N-Out Burger a Los Angeles. È sola con il suo cane e sta leggendo The Book Of Honor: The Secret Lives And Deaths Of CIA Operatives. Guarda il fotografo negli occhi e sospira: "Beh, credo che questa sia l'ultima volta che mangio qui".

Venerdì 16 agosto

La dottoressa Barbara Sampson, medico capo di New York, stabilisce che la morte di Epstein è stata un suicidio. Ma se le autorità speravano che ciò mettesse fine alle voci, le speculazioni di un patologo forense, il dottor Michael Baden, getteranno benzina sul fuoco. Ha assistito alle quattro ore di autopsia per conto del fratello di Epstein, Mark.

Baden dirà a CBS News: 'C'erano fratture della cartilagine tiroidea sinistra, della cartilagine tiroidea destra e dell'osso ioide sinistro... Non ho mai visto tre fratture del genere in un'impiccagione suicida. . . Esaminando un migliaio di impiccagioni e suicidi nelle carceri statali di New York negli ultimi 40-50 anni, nessuno ha avuto tre fratture".

Egli suggerisce che le lesioni sono più comunemente riscontrate nello strangolamento, anche se altri patologi sottolineano che queste fratture ossee si verificano nei suicidi di uomini più anziani.

Le conseguenze

Una febbre di sospetti continua a circondare la morte di Epstein, con alcuni convinti che un torbido gruppo di ricchi e potenti abbia in qualche modo causato la sua impiccagione per proteggere la propria reputazione. Nel gennaio 2020, un documentario della CBS, 60 Minutes, mostra le foto del corpo del magnate, della sua cella, del cappio e dei segni di legatura intorno al suo collo, il che non fa che alimentare le accuse di complotto.

Il New York Metropolitan Correctional Center viene pesantemente criticato per il suo coinvolgimento e viene chiuso nell'ottobre 2021. Nel gennaio successivo, Tova Noel e Michael Thomas vengono prosciolti dall'accusa di aver falsificato i registri carcerari da un giudice di Manhattan, nell'ambito di un patteggiamento, dopo aver ammesso la loro colpevolezza e aver completato 100 ore di servizi sociali.

Rimangono ancora enormi domande: perché non hanno controllato Epstein durante la notte in cui è morto e perché non era sotto sorveglianza suicida, nonostante un precedente tentativo di togliersi la vita, di cui sono scomparse le prove video? Cattiva gestione o qualcosa di più torbido? Il mistero continua a vorticare su questa morte straordinaria.

