MEGLIO ICARDI CHE MAI! - NUOVO ASSALTO ALL’ATTACCANTE DELL’INTER: ROMA E NAPOLI SI SONO FATTE DI NUOVO AVANTI PER CONVINCERE MAURITO A LASCIARE CONTE E PER LA PRIMA VOLTA LUI E WANDA NARA NON HANNO SMENTITO TRATTATIVE - PER ORA DE LAURENTIIS È IN VANTAGGIO PER VIA DELLA CHAMPIONS LEAGUE, MA ANCORA È TUTTO IN BALLO – JUAN JESUS SU INSTAGRAM: "TI ASPETTO"