Barbara Costa per Dagospia

jennifer white porn video 1

“Sono la maliarda della porta accanto!”. Sììì, magari! A chi di voi è mai capitata, o ce l’ha, una vicina simile? Una tale intrigante dirimpettaia? Lei è Jennifer White, pornostar, 35 anni, e nel porno da quasi 15. Quasi 15 anni di onorevoli pornate, e come meglio festeggiarli se non pompando labbra e tette e impiegarle, maestose, in un porno show case? Il quale è un porno vetrina a più scene la cui protagonista è celebrata nella sua potentissima sessualità.

jennifer white (17)

Chiunque sia interessato allo show case di Jennifer, mora sirena, si scarichi "Deep Inside Jennifer White", e Jen, lei profondamente non si tiene: “Non posso dirti quante volte qui ho goduto…”. Non te lo può dire perché ha perso il conto, tra 4some e gang bang a 7, poi a 11, facial e extra orali per peni extralarge.

jennifer white (3)

Jennifer White è pornostar da record: sua è una gangbang con 50 peni! Tosti. Pure doppi. In bocca e davanti. La sua prima doppia ma da dietro è in "Deep Inside Jennifer White", porno che mi sa diverrà reliquia. Jennifer non pensa di riprovarci, con un doppio anale: “Troppo piena, e troppo intenso!”.

jennifer white (21)

E chissà che ne pensa sua madre, sua prima fan. Mamma White la segue online in ogni porno scorribanda, ma quando ha saputo della gangbang a 50, si è preoccupata. Non tanto della reputazione della figliola, questo no, e neppure della capacità di Jen di portarla a termine, però… non farà male un tal traffico sessuale? La gioiosa riuscita della sua creatura le ha tolto ogni pensiero. E quando si fa fare i facial uno dietro l’altro? “Lo sperma è un balsamo per la pelle del viso”.

jennifer white porn video 3

Jennifer White, che lo ammette, lei è senza inibizioni, lei ha “una sorta di feticismo per le gangbang”, è nata e cresciuta a Agoura Hills, in California, e non ha dolori da social frignare per farsi consolare. Lei proviene da una famiglia normalissima. Ha una sorella minore. Jennifer da piccola “ero paffutella”, però nessuno l’ha mai presa in giro.

E a scuola, non l’hanno bullizzata. Né ha subìto altri traumi. Scesa di peso in pubertà e messo su un c*lo da voto massimo, faceva la cheerleader e si è fatto ledere l’imene a 16 anni dal capitano della squadra di football del suo istituto. L’hanno fatto a casa dei genitori di lui, su decisione di lei.

jennifer white (20)

Fino ai 21 anni, cioè prima di entrare nel porno, Jennifer ha “fatto sesso con 25 ragazzi, e con nessuna ragazza, però ho fatto un d*talino a una, e limonato con qualcuna di più. Io l’ho presto compreso, di essere per natura una donna affamata di sesso! Che posso farci? Fa parte della mia personalità! E poi io non attribuisco al sesso promiscuo connotazioni negative come fa gran parte della gente. E comunque fuori dal set sono una persona piuttosto riservata”.

Dopo il diploma Jennifer ha ultimato un corso di cosmetologia, e trovato lavoro in un centro estetico. Frequentato da pornoattrici. È così che è entrata nel porno: si è fatta da loro passare i contatti giusti. Il suo debutto l’ha vista in una scena di fellatio. Lei era nervosissima, per questo ha fatto una cavolata: “Mi sono fumata una canna, e… non so come, ma al ciak mi son ritrovata la bocca impastata, la muovevo male, sul set ho combinato un casino”.

jennifer white porn video 2

Jennifer White è sposata. Non ha figli. Ha due gatti. Lei è suo marito sono una sana coppia cuckold: a entrambi piace guardare mentre sc*pano e vengono sc*pati da altri. Al marito di Jen non piace ammirarla solo nei porno, bensì va con lei a caccia di bull (amanti per una sera) che si portano a casa. Nel carnet di letto di Jen, anche un over 70. E lei li vuole, in età, sperimentare oltre.

jennifer white (2)

Non vi lascio se non prima di avervi detto che, per un incidente domestico, Jennifer se l’è quasi incendiata! Lei ha un mantra: non smettere di masturbarsi se non hai raggiunto tre orgasmi. E a lei piace raggiungerli con un vibratore tra i più comuni. Che un giorno mentre se la sbatteva, ha iniziato a fumare. E a emettere scosse. Puzzava di bruciato. Vibratore morto squagliato e felice.

