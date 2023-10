19 ott 2023 19:24

JIHAD IMPASTICCATA - MOLTI DEI TERRORISTI CHE HANNO PRESO PARTE ALL'ASSALTO IN ISRAELE FANNO USO DI CAPTAGON, UNA DROGA SINTETICA CONOSCIUTA COME "LA COCAINA DEI POVERI" - PRODOTTA IN LIBANO E SIRIA, È LA SOSTANZA PRESCELTA DAI MILIZIANI DELL'ISIS, DAGLI STRAGISTI DEL BATACLAN E PURE DAI BAMBINI MANDATI A COMBATTERE DA BOKO HARAM IN NIGERIA - LA DROGA, CHE HA UN PREZZO BASSISSIMO, SI TROVA ANCHE IN ITALIA: NEL 2020 LA POLIZIA HA SEQUESTRATO…