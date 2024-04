JIHADISTI NEL PALLONE - GLI 007 TEDESCHI TEMONO UN ATTACCO TERRORISTICO DELL’ISIS DURANTE I PROSSIMI EUROPEI. SECONDO LE AUTORITA' IL GRUPPO "ISPK", LA FRANGIA PIÙ PERICOLOSA DELLO STATO ISLAMICO, HA MESSO NEL MIRINO LA MANIFESTAZIONE CALCISTICA CHE SI TERRA' TRA GIUGNO E LUGLIO – GLI AGENTI DEI SERVIZI SEGRETI CREDONO CHE “L’ISPK VOGLIA COMPIERE DEGLI ATTACCHI SENSAZIONALI, TUTTI GLI ATTENTATORI, INCLUSI I COSIDDETTI LUPI SOLITARI AUTO-RADICALIZZATI, SONO CHIAMATI A COMPIERE ATTENTATI..."

(ANSA) -Il sito del popolare ma informatissimo quotidiano tedesco Bild riferisce che "le autorità di sicurezza" in Germania sono "certe" che siano indirizzate al campionato europeo di calcio le minacce contenute nel più recente numero di "Voice of Khorasan", la rivista propagandistica del gruppo terroristico Ispk, "il ramo più pericoloso dell'Isis" e circolate martedì.

Quindi anche contro gli Europei del prossimo giugno-luglio in Germania e non solo i quarti di finale di Champions League di questa settimana e la prossima. "Uomini dei servizi segreti interni sono certi: con ciò si intende chiamare i terroristi islamici a compiere attentati sui trasporti pubblici durante Il Campionato europeo", scrive Bild riportando frasi tratte dalla rivista come "Investite i Kuffar ("infedeli") con il vostro veicolo, accoltellateli, avvelenate il loro cibo, sparategli in testa e incendiate le loro case".

Una fonte dei servizi tedeschi ha detto al giornale: ciò "mostra che l'Ispk vuole assolutamente compiere attacchi sensazionali, non importa come e da chi. Ora tutti i potenziali attentatori, inclusi i cosiddetti lupi solitari auto-radicalizzati, sono chiamati a compiere attentati. Il magazine terroristico si rivolge in modo particolarmente aggressivo ai giovani".

"Ci appelliamo ancora una volta ai giovani della Ummah", la comunità mondiale islamica, "e in particolare ai sinceri Mu-Wahiddeen", ossia le truppe d'élite del califfato, "che si trovano nelle braccia di quei Paesi che combattono contro il mondo islamico, i musulmani e i rituali islamici", scrive "Voice of Khorasan" come riporta Bild. I servizi tedeschi ritengono che in Europa occidentale esista una rete terroristica ben organizzata di oltre 100 estremisti islamici, di cui 50 solo in Germania, segnala il giornale.

