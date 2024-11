12 nov 2024 19:14

JILL CHI? MELANIA TRUMP SNOBBA JILL BIDEN: NON PARTECIPERÀ AL TRADIZIONALE INCONTRO ALLA CASA BIANCA CON LA FIRST LADY – IL PRESIDENTE HA INVITATO "THE DONALD" NELLO STUDIO OVALE PER MOSTRARE AL MONDO CHE CI SARÀ UNA TRANSIZIONE PACIFICA. LUI CI SARÀ, MA MELANIA STA METTENDO SUBITO IN CHIARO LA SUA POSIZIONE: NON HA INTENZIONE DI SEGUIRE IL MARITO IN QUESTO SECONDO MANDATO – PREFERISCE ANDARE IN GIRO A PROMUOVERE LA SUA AUTOBIOGRAFIA E…