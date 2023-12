24 dic 2023 08:10

JINGLE BANG: IN AMERICA SI SPARA ANCHE SOTTO LE FESTE – A OCALA, IN FLORIDA, UN UOMO HA APERTO IL FUOCO IN UN CENTRO COMMERCIALE UCCIDENDO UNA PERSONA E FERENDONE GRAVEMENTE UN’ALTRA – SECONDO LA POLIZIA NON SI TRATTEREBBE DI UN GESTO DI UNO SVALVOLATO MA DI UN ATTACCO MIRATO – IL KILLER È IN FUGA - A BALTIMORA, SPARATORIA VICINO A UNA BIBLIOTECA: 1 MORTO E 4 FERITI...