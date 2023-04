JLO, MA CHE CI STAI A PIJA' PER...L'ALCOL? - JENNIFER LOPEZ LANCIA "DELOLA", UN MARCHIO DI ALCOLICI ISPIRATO ALL'ITALIA, PECCATO CHE LEI SIA ASTEMIA E CHE SUO MARITO, BEN AFFLECK, SIA FINITO DIVERSE VOLTE IN UN CENTRO DI RECUPERO PER ALCOLISTI - I COMMENTI SOTTO IL SUO POST INSTAGRAM: "SEMBRA DAVVERO FASULLO CHE PROMUOVA UN MARCHIO DI ALCOLICI QUANDO PARLA SPESSO DEL FATTO CHE…" - VIDEO

JENNIFER LOPEZ DELOLA

(ANSA) - Jennifer Lopez ha lanciato un suo marchio alcolici ispirato all'Italia, Delola, ma la notizia è stata accolta con forti critiche da parte dei fan che hanno notato come l'attrice non beva, e quindi sia poco credibile. Senza contare i problemi con l'alcol di suo marito Ben Affleck che è finito diverse volte in centri di disintossicazione.

"Sempre piu' mi rendo conto dell'importanza di godermi la vita - afferma JLo in un video su Instagram per pubblicizzare il prodotto - Volevo solo creare qualcosa di piu' gustoso, con ingredienti migliori, qualcosa che vorrei bere con i miei amici e la mia famiglia e questo è Delola". Lopez che a fondato il marchio con i veterani del settore delle bevande Ken Austin e Jenna Fagnan e il suo manager Benny Medina, ha spiegato che questo progetto è in lavorazione da due anni e Lola è un soprannome che mostra il suo "lato più giocoso e spensierato".

ben affleck e jennifer lopez 8

"Certo si tratta di affari e soldi, ma sembra davvero fasullo che promuova un marchio di alcolici quando parla spesso del fatto che l'alcol fa male alla pelle e quindi non e' parte del suo stile di vita", ha commentato un fan dell'attrice. "Il capitalismo colpisce ancora", ha scritto un altro, e un altro ancora ha affermato: "Perché non creare un marchio di drink non alcolici considerando che ha detto piu' volte che lei non beve?".

