JOE, BECCATI ‘STE ZINNE! – LA MODELLA TRANS, ROSE MONTOYA, HA SCATENATO UN PUTIFERIO ALL’EVENTO PRIDE VOLUTO DA BIDEN ALLA CASA BIANCA: DOPO AVER PARLATO CON LA FIRST LADY, JILL, E AVER SCATTATO SELFIE CON “SLEEPY-JOE”, L’ATTIVISTA HA TIRATO GIU' IL REGGESENO E HA MOSTRATO LE SUE BOCCE SUL PRATO DELLA RESIDENZA DEL PRESIDENTE – LEI HA VISTO I SUOI FOLLOWER SCHIZZARE ALLE STELLE E BIDEN È FINITO NEL TRITACARNE… VIDEO

In topless alla Casa Bianca. È quanto accaduto durante l'evento che il presidente degli Stati Uniti, Biden, ha voluto tenere per celebrare il Pride 2023 e i diritti Lgbtq, nel luogo simbolo dell'America.

La modella transgender, Rose Montoya, è stata una tra le centinaia di persone invitate e ha avuto l'onore di conoscere il presidente e la first lady. Ma dopo l'incontro esclusivo, la giovane modella si è esibita in uno spogliarello inedito per la Casa Bianca.

La 27enne si è sganciata vestito e reggiseno e ha mostrato il seno a tutti.

La modella ha pubblicato su Instagram un video che la ritrae in topless. «Siamo in topless alla Casa Bianca?!», si chiede la persona che riprende la modella trans.

Le critiche

Ma l'euforia per la conquista, per molti, è andata troppo oltre. «Ma non vi vergognate a stare mezze nude alla Casa Bianca?», chiede un follower della modella. «Io capisco l'euforia e la voglia di festeggiare, ma devi rispettare il luogo dove ti trovi», le fa eco un'altra utente. Ma le critiche hanno coinvolto anche il presidente che ha permesso che questo accadesse.

Su Twitter, in molti si sono affrettati a criticare Jill Biden. «Per conquistare i voti di gay, trans e queer, Biden manca di rispetto alla bandiera americana e agli altri americani», scrive un utente. «Questa è una vergogna. Non solo viola il codice della bandiera degli Stati Uniti, ma è un lampante esempio dell'incompetenza e dell'insistenza di questa Casa Bianca nel mettere la sua agenda sociale al di sopra del patriottismo», scrive un altro.

