23 ott 2023 16:50

JOE BIDEN FRENA E NETANYAHU SPINGE - I SOLDATI DELL'ESERCITO ISRAELIANO SI STANNO ADDESTRANDO PER L'INVASIONE VIA TERRA DI GAZA – SONO PASSATE PIÙ DI DUE SETTIMANE DALL’ATTACCO DI HAMAS MA L’OPERAZIONE E' ANCORA IN BILICO: AL DI LA' DELLA SETE DI VENDETTA DI TEL AVIV, SAREBBE UN BAGNO DI SANGUE ANCHE PER GLI STESSI SOLDATI ISRAELIANI...