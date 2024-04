JOE BIDEN HA PRESO PER LE RECCHIE NETANYAHU (DI NUOVO) – IL PRESIDENTE AMERICANO HA CHIAMATO IL PREMIER ISRAELIANO. POCO PRIMA DELLA TELEFONATA, È ARRIVATO UN “PIZZINO” DAL PORTAVOCE DEL CONSIGLIO ALLA SICUREZZA NAZIONALE DELLA CASA BIANCA, JOHN KIRBY: “ISRAELE CI HA ASSICURATO CHE NON ANDRÀ A RAFAH FINO A QUANDO NON AVREMO CONDIVISO LE NOSTRE PREOCCUPAZIONI” – DOMANI HAMAS RISPONDERÀ ALL’ULTIMA CONTROPROPOSTA DELLO STATO EBRAICO PER IL CESSATE IL FUOCO

Casa Bianca, Biden e Netanyahu si sono sentiti

(ANSA) - Si è appena svolta la telefonata fra Joe Biden e il premier Benyamin Netanyahu. Lo afferma la Casa Bianca.

Hamas, daremo la risposta alla proposta israeliana domani

(ANSA-AFP) - Un alto funzionario di Hamas ha detto che il gruppo darà la sua risposta all'ultima controproposta di Israele per un cessate il fuoco a Gaza lunedì in Egitto. "Una delegazione di Hamas guidata da Khalil al-Hayya arriverà domani in Egitto e darà la risposta del movimento alla proposta israeliana durante un incontro con funzionari dell'intelligence egiziana", ha detto il funzionario che ha voluto restare anonimo.

Usa, Israele ascolterà i nostri timori prima di entrare a Rafah

(ANSA) - Israele "ci ha assicurato che non andrà a Rafah fino a quando non avremo avuto l'occasione di condividere il nostro punto di vista, le nostre preoccupazioni". Lo ha detto il portavoce del consiglio alla sicurezza nazionale della Casa Bianca John Kirby in un'intervista a Abc. "La priorità per il segretario di Stato Antony Blinken in Medio Oriente" in questi giorni "è continuare a premere un "cessate il fuoco temporaneo che duri almeno sei settimane e che consentirebbe" il rilascio degli ostaggi, ha spiegato Kirby sottolineando che Blinken parlerà con Israele "sulle loro intenzioni su Rafah, sui piani" che hanno delineato. "Dobbiamo capire meglio da Israele cosa intende fare" per Rafah, ha aggiunto Kirby.

