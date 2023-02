JOE BIDEN: “KIEV HA CATTURATO IL MIO CUORE”. SÌ, E PURE IL PORTAFOGLIO DEL FIGLIO HUNTER! – IL PRESIDENTE AMERICANO DOPO IL VIAGGIO IN UCRAINA PUBBLICA LA FOTO DEL MESSAGGIO LASCIATO SUL LIBRO DEGLI OSPITI DEL PALAZZO PRESIDENZIALE: “SAPEVO CHE SAREI TORNATO IN UCRAINA”. È UN PAESE MOLTO CARO A “SLEEPY JOE”: NEL 2014 FU INCARICATO DA OBAMA DI SEGUIRE LA “TRANSIZIONE POLITICA” DEL PAESE DOPO L’ESILIO DI YANUKOVIC. L’ANNO PRIMA, HUNTER ERA ENTRATO NEL CDA DI BURISMA, COMPAGNIA UCRAINA DEL GAS, CON UNO STIPENDIO DA...

BIDEN, KIEV HA CATTURATO IL MIO CUORE

joe biden a kiev con zelensky 5

(ANSA) - "Kiev ha catturato il mio cuore, sapevo che sarei tornato". Lo ha twittato Joe Biden pubblicando una foto del suo messaggio sul libro degli ospiti del palazzo presidenziale ucraino dopo l'incontro con il presidente Volodymyr Zelensky.

L'AFFARE UCRAINO CHE IMBARAZZA LA FAMIGLIA BIDEN

Estratto dell’articolo di Massimo Basile per AGI – 28 settembre 2019

La richiesta di impeachment nei confronti del presidente Donald Trump potrebbe disorientare gli elettori democratici perché porterà al centro del dibattito politico quello che è stato definito "il lato oscuro" di Joe Biden e il ruolo avuto nel siluramento del procuratore ucraino che indagava sull'azienda per cui lavorava il figlio, Hunter Biden.

JOE HUNTER BIDEN

Mentre la maggior parte dei media americani è concentrata nel denunciare il conflitto d'interessi del presidente degli Stati Uniti, non sembra interessata a quello del suo potenziale sfidante, non meno importante in vista delle presidenziali del 2020. L'ex vicepresidente di Obama ha detto "non ho mai parlato con mio figlio dei suoi affari oltreoceano", ma la successione dei fatti suscita più di un imbarazzo.

IL MESSAGGIO DI BIDEN SUL LIBRO DEGLI OSPITI DEL PALAZZO PRESIDENZIALE DI KIEV

Hunter Biden entrò nel consiglio d'amministrazione della Burisma Holdings, compagnia ucraina del gas, nel maggio 2014, con uno stipendio di 50 mila dollari al mese. Il figlio di Biden venne scelto nonostante non parlasse la lingua e non avesse particolari esperienze nel campo energetico. Ma venne preso pochi mesi dopo la decisione di Obama di affidare al suo vice il compito di seguire la transizione politica in Ucraina, travolta dagli scandali, con il presidente Viktor Yanukovich costretto dalla "rivoluzione arancione" all'autoesilio in Crimea per evitare la guerra civile. […]

hunter biden hunter e joe biden joe biden con il figlio hunter elena baturina joe e hunter biden joe biden e volodymyr zelensky a kiev 1 tweet di joe biden sulla visita a kiev volodymyr zelensky abbraccia joe biden a kiev joe biden e volodymyr zelensky a kiev 3 joe biden a kiev con zelensky 7 joe biden e volodymyr zelensky a kiev joe biden e volodymyr zelensky a kiev 2 VOLODYMYR ZELENSKY E JOE BIDEN A KIEV VOLODYMYR ZELENSKY E JOE BIDEN A KIEV VOLODYMYR ZELENSKY E JOE BIDEN A KIEV VOLODYMYR ZELENSKY E JOE BIDEN A KIEV joe biden a kiev con zelensky 6 joe e hunter biden hunter joe biden 1