4 mar 2023 08:20

A JOE BIDEN È STATO RIMOSSO UN TUMORE DELLA PELLE – IL PRESIDENTE AMERICANO, 80 ANNI, È STATO OPERATO A FEBBRAIO. SECONDO IL MEDICO DELLA CASA BIANCA IL CANCRO TOLTO A “SLEEPY JOE” NON SI DOVREBBE DIFFONDERE - BIDEN HA ANNUNCIATO CHE INTENDE RICANDIDARSI PER LE ELEZIONI DEL 2024: QUALCHE DUBBIO, PER L'ETA' E LE CONDIZIONI DI SALUTE, COMINCIA A SERPEGGIARE TRA I DEMOCRATICI...