JOE, CI SEI O CI BIDEN? – PERCHÉ IL PRESIDENTE AMERICANO SE N'È FREGATO DEGLI ALLARMI DELLA CIA SUI TALEBANI? L'INTELLIGENCE AVVERTIVA IL GOVERNO DA MESI SUL FATTO CHE, UNA VOLTA RITIRATI I SOLDATI, LE MILIZIE SAREBBERO ARRIVATE IN FREETTA A KABUL. COSA CHE POI È EFFETTIVAMENTE SUCCESSA, NONOSTANTE BIDEN POCO PIÙ DI UN MESE FA DICESSE ESATTAMENTE IL CONTRARIO – GLI ALTI FUNZIONARI MILITARI SONO FURIOSI CON IL PRESIDENTE PER NON AVER MESSO AL SICURO I COLLABORATORI DELL’ESERCITO USA E LE LORO FAMIGLIE…

DAGOTRADUZIONE DA Ken Dilanian, Mike Memoli, Courtney Kube e Josh Lederman PER www.nbcnews.com

Quando nelle ultime settimane i talebani avevano iniziato a conquistare le province di tutto l'Afghanistan, l'intelligence della CIA aveva messo in guardia il governo, con toni sempre più allarmati su un potenziale, rapido e totale collasso dell'esercito e del governo afghano, stando a quanto riferito a NBC News da attuali ed ex funzionari degli Stati Uniti.

Alla fine, la descrizione della CIA di come sarebbe potuto essere lo scenario peggiore "era abbastanza vicina a quello che è successo", ha detto un ex funzionario informato sulla questione.

La Casa Bianca non conferma se il presidente Joe Biden abbia mai ricevuto una previsione così disastrosa dalla sua squadra di sicurezza nazionale. Lo stesso presidente sembrava contestare un mese fa che l'intelligence suggerisse la crescente probabilità che l'esercito afghano si piegasse.

Ma è proprio questo risultato che è emerso come uno dei principali argomenti dell'amministrazione per giustificare la sua decisione di porre fine all'operazione militare degli Stati Uniti in Afghanistan.

"I leader politici dell'Afghanistan si sono arresi e sono fuggiti dal paese", ha detto Biden alla nazione lunedì. “L'esercito afghano è crollato, a volte senza cercare di combattere. Se non altro, gli sviluppi della scorsa settimana hanno rafforzato che porre fine al coinvolgimento militare degli Stati Uniti in Afghanistan ora era la decisione giusta".

In apparenza, è un netto contrasto con ciò che il presidente aveva detto solo un mese fa. Parlando nella stessa stanza l'8 luglio, al presidente è stato chiesto direttamente dei rapporti secondo cui i servizi di intelligence che prevedevano un rapido crollo del governo afghano senza una presenza continua degli Stati Uniti. In un primo momento, Biden ha contestato la premessa.

"Quello non è vero. Non sono arrivati a quella conclusione", ha detto.

Ma quando è stato pressato su ciò che l'intelligence ha detto, Biden ha cercato di evitare la questione.

"Il governo e la leadership afghani devono unirsi", ha detto. “Hanno la capacità. Hanno le forze. Hanno l'attrezzatura. La domanda è: lo faranno?"

La risposta è stata un sonoro no. Ora, le agenzie per la sicurezza nazionale nell'amministrazione Biden sono inondate di recriminazioni e accuse, mentre i funzionari cercano di spiegare perché la guerra più lunga d'America si è conclusa non solo con una sconfitta, ma con il caos. Un tema emerso da una serie di interviste: le colpe sono tante.

Gli alti funzionari militari, ad esempio, sono furiosi con la squadra di sicurezza nazionale di Biden perché volevano iniziare a evacuare gli afgani vulnerabili già a maggio, ma non gli è stato permesso di farlo, hanno detto diversi funzionari a NBC News. Dopo che il loro consiglio di non ritirarsi è stato ignorato, i vertici del Pentagono hanno cercato di uscire il prima possibile nell'interesse della sicurezza delle truppe e hanno pianificato di evacuare tutte le truppe entro il 4 luglio, secondo un alto funzionario.

Con l'avvicinarsi della data di luglio, la Casa Bianca si è preoccupata e ha ordinato ai militari di ritardare e mantenere le truppe fino al 31 agosto, ha detto il funzionario.

Secondo l'ex funzionario, gli agenti della CIA sono rimasti sorpresi dal rapido ritmo del ritiro dei militari, incluso il ritiro notturno dalla base aerea di Bagram a luglio. E molti funzionari stanno esprimendo fastidio al Dipartimento di Stato, che secondo i funzionari è stato estremamente lento nell'elaborazione dei documenti necessari per trattare con i traduttori afgani e altri idonei per il reinsediamento.

"Il coordinamento interagenzia, specialmente tra combattenti, diplomatici e ufficiali dell'intelligence, è fondamentale in momenti come questo", ha detto l'ex funzionario. "Ovviamente, era carente."

Al Dipartimento di Stato, i funzionari puntano il dito contro il Congresso, che ha creato un oneroso processo in 14 fasi per il programma speciale di visti che i diplomatici per legge devono completare prima di poter rilasciare i visti. Nessun diplomatico vuole essere quello che finisce per ammettere negli Stati Uniti qualcuno che potrebbe rappresentare un rischio, ha detto un diplomatico. Il Congresso alla fine ha approvato una legge che snellisce ed espande il programma, ma non prima della fine di luglio.

Il Dipartimento di Stato si è anche irritato al suggerimento di aver agito troppo lentamente nel rilascio dei visti, con un alto funzionario che ha affermato che la comunità dell'intelligence aveva qualche responsabilità per non aver previsto un crollo immediato.

Anche nelle peggiori contingenze che l'ambasciata degli Stati Uniti a Kabul si era preparata in caso di una rapida avanzata dei talebani, il Dipartimento di Stato ha previsto che avrebbe avuto almeno diversi mesi per continuare a operare in sicurezza a Kabul prima che la capitale cadesse, ha detto un alto funzionario. Il funzionario ha affermato che il Dipartimento di Stato aveva previsto un potenziale bisogno di rinforzi di sicurezza, ma presumeva che sarebbero ancora operativi in un territorio almeno nominalmente controllato dal governo afghano, non dai talebani.

Un altro funzionario del Dipartimento di Stato ha incolpato l'amministrazione Trump, sostenendo che all'amministrazione Biden in arrivo era stato lasciato un notevole arretrato di visti speciali per immigrati che avrebbero potuto essere elaborati durante la precedente amministrazione dopo che l'ex presidente Donald Trump ha firmato un accordo per il ritiro delle truppe statunitensi.

Nel suo discorso di lunedì, Biden ha detto che la responsabilità si ferma a lui e che l'acquisizione dei talebani è avvenuta più velocemente di quanto avesse creduto possibile. Ma uno dei suoi alleati al Congresso, il senatore Mark Warner, ha osservato in una dichiarazione che "i funzionari dell'intelligence hanno previsto per anni che in assenza dell'esercito americano i talebani avrebbero continuato a guadagnare terreno sin Afghanistan. È esattamente quello che è successo”.

La Warner si è impegnata "a porre domande difficili ma necessarie sul motivo per cui non eravamo meglio preparati per uno scenario peggiore che coinvolgesse un collasso così rapido e totale del governo afghano e delle forze di sicurezza. Dobbiamo queste risposte al popolo americano e a tutti coloro che hanno servito e sacrificato così tanto”.

La Casa Bianca afferma di essere stata preparata per tutte le contingenze, compreso ciò che è accaduto questa settimana.

"Quando una guerra civile finisce con una forza opposta che marcia sulla capitale, ci saranno scene di caos", ha detto ai giornalisti il consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan. “Ci saranno molte persone che lasceranno il Paese. Questo non è qualcosa che può essere fondamentalmente evitato".

Ha anche riconosciuto il dibattito sul fatto che gli Stati Uniti avrebbero dovuto ritirare la propria ambasciata e lavorare per evacuare prima gli alleati afgani.

“Abbiamo accelerato drasticamente il processo SIV e spostato un numero considerevole di richiedenti SIV e famiglie. Ma il governo afghano e i suoi sostenitori, comprese molte delle persone che ora stanno cercando di andarsene, hanno sostenuto con fermezza che non dovremmo condurre un'evacuazione di massa, per non innescare una perdita di fiducia nel governo", ha detto Sullivan. "Ora, il nostro segnale di sostegno al governo ovviamente non ha salvato il governo, ma questo è stato un giudizio ponderato".

Sullivan, come il presidente un mese fa, sembrava contestare l'idea che al presidente fosse stata presentata l'intelligence che i talebani avrebbero potuto prendere il controllo della capitale in poche settimane.

«In realtà non ho familiarità con le valutazioni dell'intelligence che stai descrivendo. Ma non voglio nemmeno entrare in prodotti di intelligence specifici", ha detto. “E una cosa che non farò da questo podio o da nessun'altra parte è parlare di ciò che ha fatto o non ha fatto un diverso componente dell'agenzia interna perché dal mio punto di vista, siamo una squadra con una missione che cerca di eseguire e di farlo in il miglior interesse del nostro interesse e dei nostri valori”.

Nel loro insieme, le dichiarazioni della Casa Bianca ora e quelle che ha offerto un mese fa presentano un delicato equilibrio, adottando misure per evitare di dichiarare pubblicamente ciò che ora offre liberamente: una mancanza di fiducia nel futuro del governo eletto.

Quando Biden aveva contestato i terribili avvertimenti dell'intelligence il mese scorso, ha continuato dicendo che la sua conclusione - specificando che non era della comunità dell'intelligence - era che "l'unico modo in cui alla fine ci sarà pace e sicurezza in Afghanistan è che elaborino un modus vivendi con i talebani e giudicano come possono fare la pace”.

Non è successo. Mentre i talebani avanzavano, l'amministrazione ha fatto pressione sui leader afghani affinché adottassero un piano militare realistico per consolidare le loro forze, raggruppando e rafforzando la difesa dei centri abitati chiave in modo che potessero rifornirsi, organizzare e riportare la lotta ai talebani. Il loro rifiuto di farlo è stato un fattore importante nel loro crollo, ha detto una fonte a conoscenza della questione NBC News.

"Poiché hanno cercato di difendere tutto, alla fine non hanno difeso nulla", ha detto la fonte.

Funzionari dell'intelligence attuali ed ex insistono sul fatto che non vi è stato alcun fallimento dell'intelligence. Il rappresentante Peter Meijer, un repubblicano del Michigan, ha dichiarato martedì al "Morning Joe" di MSNBC che la comunità dell'intelligence non è riuscita a rilevare gli sforzi dei talebani per corrompere, blandire e minacciare i funzionari del governo afghano locali nel tentativo di indurre la loro resa.

Ma i funzionari statunitensi hanno contestato questo, affermando di essere ben consapevoli degli sforzi dei talebani. Hanno anche riferito che l'esercito afghano ha smesso di fare la guardia alle strade di Kabul, un segnale preoccupante di quanto sia facile per i talebani avanzare.

"Ci vuole un po' di rabbia per essere arrabbiati dall'interno del Pentagono quando due settimane fa ci hanno detto che Kabul non sarebbe caduta per mesi, se non del tutto quest'anno", ha detto un alto funzionario del Congresso che è stato regolarmente informato sull'Afghanistan. I militari, ha detto, “non hanno previsto questo crollo completo. Allora perché Biden dovrebbe avere fretta se questi capi militari dicevano che non sarebbe caduto?"

Biden ha affermato che gli Stati Uniti non hanno evacuato prima i civili afgani perché "alcuni degli afgani non volevano andarsene prima, ma erano ancora fiduciosi per il loro paese. E in parte è stato perché il governo afghano e i suoi sostenitori ci hanno scoraggiato dall'organizzare un esodo di massa per evitare di innescare, come hanno detto, "una crisi di fiducia".

Ma ora, per molti afghani, la crisi è di un diverso ordine di grandezza. Molti sono a miglia di distanza dall'unica via d'uscita all'aeroporto di Kabul, cercando di decidere se conservare i documenti che dimostrano il loro servizio negli Stati Uniti, documenti che potrebbero far guadagnare loro un volo, ma potrebbero anche farli uccidere.