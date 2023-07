JOE LEWIS, IL MILIARDARIO BRITANNICO PROPRIETARIO DEL CLUB DI CALCIO TOTTENHAM, È ACCUSATO DI INSIDER TRADING NEGLI STATI UNITI - LE ACCUSE DEL PROCURATORE: "RITENIAMO CHE PER ANNI LEWIS ABBIA USATO IL SUO FACILE ACCESSO ALLE STANZE DEL POTERE PER OFFRIRE POI INFORMAZIONI ALLE SUE COMPAGNE, AI SUOI ASSISTENTI PERSONALI, AI SUOI PILOTI PRIVATI E AI SUOI AMICI"

(ANSA) - NEW YORK, 25 LUG - Joe Lewis, il miliardario britannico proprietario del club di calcio Tottenham Hotspur, è accusato di insider trading negli Stati Uniti. "Riteniamo che per anni Lewis abbia usato il suo facile accesso" alle stanze del potere per offrire poi informazioni "alle sue compagne, ai suoi assistenti personali, ai suoi piloti privati e ai suoi amici", afferma il procuratore Damian Williams.

