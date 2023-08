JOVANOTTI NON SEI PIÙ UN GIOVANOTTO: RESTA A CASA E NUN ROMPE ER CAZZO – IL 56ENNE LORENZO CHERUBINI SI “CALMERÀ” DOPO IL BRUTTO INCIDENTE IN BICI A SANTO DOMINGO CHE GLI È COSTATO UNA FRATTURA ALLA CLAVICOLA E AL FEMORE IN TRE PUNTI? IL CANTANTE SCORRAZZA IN LUNGO E IN LARGO SULLE DUE RUOTE DIMENTICANDOSI DI NON ESSERE PIÙ UN PISCHELLO - DOPO L’OPERAZIONE “JOVA” È TORNATO IN ITALIA E HA INIZIATO LA LUNGA RIABILITAZIONE…

Estratto dell’articolo di Paola Italiano per “La Stampa”

lorenzo jovanotti

La voglia di volare, la sventura di cadere. Ma anche la forza di rialzarsi, di pensare positivo anche mentre si indovina chiaramente un dolore fisico infernale. Un'estate fa Jovanotti era in giro per le spiagge con il suo Beach Party, questa avrebbe dovuto essere invece l'estate del suo relax e lo è stata fino alla rovinosa caduta in bicicletta a Santo Domingo, sempre avendo chiaro cosa significhi relax per Lorenzo, l'uomo in perenne movimento che nella vacanza ai Caraibi a casa di amici ha visto anche una meravigliosa occasione per farsi un coast-to-coast di duecento chilometri in sella, ed è stato pedalando che la sventura sotto forma di dosso non segnalato su una strada invitante dall'asfalto appena rifatto lo ha sbalzato dalla bici.

gianni morandi va a trovare jovanotti durante la riabilitazione

Ma è un ragazzo fortunato, e la fortuna più grande che ha è forse quella di esserne pienamente consapevole. Perché invece di imprecare contro tutti gli dei dell'Olimpo, la prima cosa che fa il 16 luglio con il caschetto (benedetto) ancora in testa e le ossa rotte mentre l'ambulanza gli presta le prime cure in strada è farsi un video per rassicurare tutti che sta bene, che poteva andare molto peggio, e anche se gli scappa più di una smorfia di dolore, lui pensa positivo perché è vivo, e come dargli torto.

«Ho fatto un gran volo in bici, credo di essermi rotto qualcosa… ah! – il dolore comincia a farsi sentire – … temo di essermi rotto qualcosa…un volo bastardissimo… c'era un dissuasore di velocità, stavo andando a tutto gas, non l'ho proprio visto…mi sa che mi sono rotto qualcosa sul bacino, non riesco a stare in piedi…sono volato alla grande… Gracias amigo!», non smette di ringraziare i paramedici, sembra quasi dispiaciuto di dare questo incomodo.

lorenzo jovanotti

Sarà lui stesso poi a ragguagliare tutti nel diario social di questa sua nuova indesiderata avventura: «Mi sono rotto la clavicola e il femore in tre punti», e il video questa volta è da un letto di ospedale. «Fa malissimo, un male tremendo», dice annunciando che sarà operato entro un paio di giorni al massimo, ma anche così riesce a sorridere e a mostrarsi grato. […]

jovanotti dopo l incidente in bicicletta a santo domingo 8

Poi il gran volo e la riabilitazione, prima a Santo Domingo, dove poco a poco lo abbiamo visto riuscire finalmente a mettersi seduto e il 29 luglio i video già lo mostrano con la chitarra a cantare Bob Marley: «Every little thing is gonna be allright», ogni piccola cosa si metterà a posto e se è vero che l'ondata di affetto che ha ricevuto è certo stata d'aiuto, è anche vero che Lorenzo è uno di quelli che il coraggio riesce a darselo da solo: l'ottimismo è un'attitudine, ma va anche allenata con il sorriso e in questo il ragazzone di 56 anni è un maestro. […]

jovanotti dopo l incidente in bicicletta a santo domingo 2 jovanotti dopo l incidente in bicicletta a santo domingo 5 jovanotti dopo l incidente in bicicletta a santo domingo 10 jovanotti dopo l incidente in bicicletta a santo domingo 9