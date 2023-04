20 apr 2023 11:45

JURASSIC SHOP - IN SVIZZERA, DURANTE UN'ASTA, C’È CHI HA SBORSATO 5,6 MILIONI DI EURO PER COMPRARSI LO SCHELETRO DI UN T-REX REALIZZATO CON LE OSSA DI TRE ESEMPLARI (E INFATTI LO SCHELETRO UNITO COME UN PUZZLE SI CHIAMA "TRINITY") – I RESTI DEI DINOSAURI “RICOMPOSTI” SONO ALTI 3,9 METRI, LUNGHI 11,6 E APPARTENGONO A DEI T-REX RITROVATI TRA IL 2008 E IL 2013 NEGLI STATI UNITI - VIDEO!