KANYE CHE ABBAIA MORDE! – IL RAPPER SAREBBE INDAGATO DALLA POLIZIA DI LOS ANGELES PER AGGRESSIONE: HA DATO UN PUGNO A UN UOMO CHE AVREBBE MOLESTATO SESSUALMENTE BIANCA CENSORI – PARE CHE LO SCONOSCIUTO, DAVANTI ALLE FORME DELLA PROCACE AUSTRALIANA, NON ABBIA SAPUTO TENERE A BADA LE MANI E LE AVREBBE ALLUNGATE SOTTO IL VESTITO DELLA DONNA, PRIMA DI AFFERRARLA PER LA VITA E MANDARLE BACI – KANYE NON CI HA VISTO PIÙ E…

Estratto dell'articolo di www.grazia.it

bianca censori kanye west 6

Kanye West torna a far parlare di sé. Il rapper sarebbe indagato dalla polizia di Los Angeles per aggressione, per aver dato un pugno a un uomo.

Ma andiamo con ordine, perché le cose potrebbero non essere come sembrano. Per quanto ci abbia ultimamente abituato ai suoi colpi di testa, in questo caso la reazione di Kanye West sarebbe dovuta a un’ulteriore aggressione subita dalla moglie Bianca Censori.

Stando a quanto si legge nel rapporto del dipartimento di polizia, riportato dal magazine TMZ, l’uomo avrebbe “afferrato o spinto” Bianca Censori. Una versione diversa, invece, è quella riportata sul Daily Mail dal team di Ye. Secondo loro, Bianca sarebbe stata “molestata sessualmente da un uomo che le ha messo le mani sotto il vestito, l’ha afferrata per la vita e mandato baci”.

Il pugno sferrato da Kanye, dunque, sarebbe stato in reazione a questi avvenimenti, in difesa della moglie. TMZ spiega che finito l’alterco Kanye West e Bianca Censori si sarebbero allontanati e che l’uomo non ha avuto bisogno di cure.

I fatti sono da ricondursi, pare, alla notte del 16 aprile, dopo l’avvistamento della coppia a Disneyworld. […]

bianca censori kanye west 3 kanye west e bianca censori 35 bianca censori 2 kanye west e bianca censori copertina dell'album vultures di kanye west kanye west e bianca censori a cena da cracco a milano 3 kanye west e bianca censori a cena da cracco a milano 1 bianca censori 3 kanye west bianca censori 1 kanye west bianca censori 4 Kanye West e Bianca Censori Kanye West e Bianca Censori bianca censori bianca censori kanye west 7