(ANSA) - Il nuovo amministratore delegato di Adidas, Björn Gulden, ha annunciato che l'azienda sta lavorando per trovare una soluzione per i prodotti rimanenti della costosa linea "Yeezy" realizzata con il rapper Kanye West. "Bruciarli non avrebbe senso", ha detto Gulden, e un'opzione potrebbe essere venderne una parte e dare il ricavato in beneficenza, ad esempio a organizzazioni che sono state colpite dai suoi commenti.

Una decisione finale non è stata però ancora presa. Lo riporta Dpa, citando le parole dell'Ad durante un meeting con gli azionisti. La scelta di Adidas di non collaborare più con il rapper statunitense dopo le sue dichiarazioni considerate antisemite era arrivata lo scorso ottobre. La fine della collaborazione e lo stop dei prodotti potrebbe costare ad Adidas fino a 1,2 miliardi di euro di fatturato.

