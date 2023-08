KANYE WEST SI È FATTO FARE UN POMPINO IN BARCA, A VENEZIA, DALLA MOGLIE? IL RAPPER SI È ABBASSATO I PANTALONI E SI È FATTO ISPEZIONARE LE PARTI INTIME DA BIANCA CENSORI, SEMPRE PIÙ SOSIA DI KIM KARDASHIAN – LE FOTO SONO INEQUIVOCABILI: SI VEDE KANYE CON LE CHIAPPE DI FUORI E LEI IN GINOCCHIO DAVANTI A LUI – PARTE LA POLEMICA IN RETE: C'È CHI INVOCA IL REATO DI ATTI OSCENI IN LUOGO PUBBLICO, E CHI EVIDENZIA IL COMPORTAMENTO DEL BARCAROLO, CHE HA CONTINUATO EROICAMENTE A FARE IL SUO LAVORO, FINGENDO UNA TELEFONATA… -

Estratto dell'articolo di www.whoopsee.it

kanye west e bianca censori a venezia 8

Proseguono le vacanze italiane di Kanye West e Bianca Censori, ma non senza polemiche. La coppia sposata si sta facendo notare in un soggiorno che ormai si sta prolungando ogni oltre possibile previsione.

Da Firenze, a Roma, poi adesso Venezia. [...] Dopo le ultime foto del rapper in barca con Bianca Censori, infatti, l’indignazione è diventata sempre più grande. Colpa degli atti ritenuti “osceni” da molti, che vedrebbero Kanye con il fondoschiena scoperto. E Kim, forse, queste e altre foto le avrebbe viste, tanto da ritenersi «imbarazzata e preccupata» per l’ex storico.

O meglio, così dice il “The Sun”, che ha ascoltato una fonte a lei vicina. «Kim è stata così preoccupata per le nuove foto che sono uscite con Bianca – come spiegherà tutto ai bambini? È imbarazzata e preoccupata per lui: sta girovagando a piedi nudi con lo champagne per strada, qualcosa chiaramente non va. È difficile per lei perché non appena pensa di poter andare avanti, succede qualcosa del genere e lei si ritrova in quella situazione», ha detto la fonte in esclusiva al tabloid.

