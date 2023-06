23 giu 2023 12:29

PER KARIUS È INIZIATO IL “RIPOSO” ESTIVO: DA QUANDO DILETTA LEOTTA È INCINTA SOTTO LE COPERTE NON SI TOCCA PALLA – NEL SUO PODCAST, LA GIORNALISTA PARLA CON ILARIA D’AMICO CHE PROVA A CONVINCERLA A FARE SESSO DURANTE LA GRAVIDANZA: “PER ME È DA FARE. PUÒ AIUTARE ANCHE A PARTORIRE, NON C'È NULLA CHE MI VIENE IN MENTE CHE MI FACCIA DIRE ‘NO’” - DILETTA LEOTTA NON SEMBRA MOLTO D’ACCORDO: “IO NON SONO PROPRIO IN UNA FASE WOW” E SCOPPIA A RIDERE - VIDEO!