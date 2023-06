KATA, LA BAMBINA DI 5 ANNI SCOMPARSA A FIRENZE, POTREBBE ESSERE STATA RAPITA E TRASPORTATA DENTRO UN BORSONE – GLI INQUIRENTI STANNO INDAGANDO SU UN BUCO NELLA RECINZIONE CHE SEPARA L’HOTEL ASTOR (IL PALAZZO OCCUPATO DOVE VIVEVA) DA DEI GARAGE - QUELL’AREA NON È COPERTA DA TELECAMERE DI SICUREZZA E LE PIANTE IMPEDISCONO AGLI INQUILINI DI VEDERE MOVIMENTI SOSPETTI. CHI HA RAPITO KATA POTREBBE ESSER PASSATO DA LÌ PER POI DARSI ALLA FUGA…

Cercavano un corpo all'interno dell'ex hotel Astor e non lo hanno trovato. La maxi-ispezione dei carabinieri di Ros, Gis e Sis ha dato esito negativo dopo due giorni in cui l'edificio, nel quartiere fiorentino di Novoli, è stato scandagliato da cima a fondo: ossia dal tetto alle fogne.

La piccola Kata non è lì dentro. A questo punto per gli inquirenti è certo che qualcuno il 10 giugno l'abbia rapita e portata al di fuori del palazzo che era stato occupato abusivamente il 19 settembre scorso e sgomberato soltanto sabato, su ordine del gip del Tribunale di Firenze.

Considerato che dalle telecamere che si trovano in via Maragliano e via Boccherini non si vede uscire, né dai cancelli né dal portone principale, la bimba peruviana scomparsa dieci giorni fa, l'ipotesi più probabile è che il suo sequestratore (ma potrebbe essere più di uno) abbia scelto come via di fuga la parte posteriore di quello che una volta era un albergo a 3 stelle.

In particolare, insospettisce gli investigatori il fatto che ci sia un buco nella recinzione del giardino di un'abitazione che collega il cortile interno dell'Astor all'area dei box condominiali, con uscita su via Monteverdi. In quel varco - ricavato rompendo la rete e il traliccio in plastica per i rampicanti - può sicuramente passare una bambina di 5 anni.

La presenza della vegetazione, tra l'altro, rende complicato ai residenti - i cui balconi affacciano lì - notare strani movimenti. Chi ha strappato Kata dalle braccia della sua mamma, potrebbe averla chiusa in un borsone e scavalcato il muretto che confina con i garage, per poi darsi alla fuga su via Monteverdi, dove non ci sono impianti di videosorveglianza.

Le immagini ricavate dalla telecamera installata all'esterno di un appartamento, che inquadrava appunto il cortile interno dell'ex hotel, non sembrano avere una visuale tale da fare chiarezza sulla dinamica del rapimento. […]

