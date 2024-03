KATE MIDDLETON METTE A TECERE I COMPLOTTARI (FORSE): LA PRINCIPESSA DEL GALLES È APPARSA UFFICIALMENTE PER LA PRIMA VOLTA DA GENNAIO, QUANDO E' STATA OPERATA ALL’ADDOME – LO SCATTO, REALIZZATO DA WILLIAM LA MOSTRA SORRIDENTE INSIEME AI TRE FIGLI: “GRAZIE PER IL SOSTEGNO CONTINUO” – IL CONGEDO POSTICIPATO DALLA CLINICA DOVE ERA RICOVERATA AVEVA SCATENATO LE CONGETTURE E PREOCCUPATO I SUDDITI…

kate middleton con i figli dopo l'intervento

Kate Middleton torna a sorridere sui social dopo l'operazione all'addome. La principessa del Galles è apparsa ufficialmente per la prima volta da gennaio, quando ha subito un intervento chirurgico che aveva fatto preoccupare i sudditi. Lo scatto, realizzato da William e pubblicato da Kensington Palace, la mostra sorridente insieme ai tre figli George, Charlotte e Louise. «Grazie per il sostegno continuo», si legge nel messaggio pubblicato dai Royals. Non è previsto il suo ritorno alle funzioni pubbliche prima di Pasqua.

prima uscita di kate middleton con la madre dopo il misterioso intervento all addome

Kate rompe il silenzio

Dopo la foto del settimanale "Chi" che aveva fatto il giro del mondo nei giorni scorsi e la mostrava per la prima volta quasi irriconoscibile insieme alla mamma, la principessa Kate rompe il silenzio e torna a farsi vedere in forma e sorridente. […] Il suo ritorno agli impegni pubblici non avverrà prima di Pasqua, avevano fatto sapere fonti interne alla Royal Family. Nel giorni scorsi l'esercito britannica aveva confermato la sua presenza al The Trouping Colour dell'8 giugno, salvo poi smentire la nota diffusa. Non c'è dunque ancora una data ufficiale del suo ritorno. […]

