23 apr 2024 18:58

KATE MIDDLETON PUBBLICA UNA FOTO DEL PRINCIPE LOUIS, IN OCCASIONE DEL SESTO COMPLEANNO DEL FIGLIO, E CI TIENE A SPECIFICARE CHE NON E’ STATA RITOCCATA – QUANDO I REALI AVEVANO DIVULGATO LA PRIMA FOTO (MODIFICATA IN MODO GROSSOLANO) DI KATE DIMESSA DELL'OSPEDALE, DOPO UN'OPERAZIONE E UNA LUNGA DEGENZA, SI ERA SCATENATO UN PUTIFERIO CHE AVEVA FATTO CIRCOLARE LE IPOTESI PIÙ FANTASIOSE...