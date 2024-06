LA FOTO POSTATA DA KATE MIDDLETON SU INSTAGRAM

KATE ANNUNCIA, 'STO MEGLIO, DOMANI SARÒ IN PUBBLICO'

(ANSA) - La principessa di Galles, Kate, ha annunciato oggi di star "facendo progressi" sulla via della ripresa dopo le cure per il cancro diagnosticatole nei mesi scorsi e di poter essere presente domani alla celebrazione di Trooping the Colour, il compleanno ufficiale di re Carlo III. Kate è attesa in particolare sul balcone di Buckingham Palace per il tradizionale saluto dei reali britannici, in occasione di questa festa. Si tratterà del suo primo evento pubblico da quasi sette mesi.

IL POST DI KATE MIDDLETON

KATE MIDDLETON ANNUNCIA CHE SARA ALLA PARATA PER IL COMPLEANNO DI RE CARLO

Sono rimasta sbalordita da tutti i gentili messaggi di sostegno e incoraggiamento degli ultimi due mesi. Hanno fatto davvero la differenza per me e William e ci hanno aiutato entrambi a superare alcuni dei momenti più difficili.

Sto facendo buoni progressi, ma come chiunque stia affrontando la chemioterapia sa, ci sono giorni buoni e giorni cattivi. Nei giorni difficili ci si sente deboli, stanchi e si deve cedere al riposo del corpo. Ma nei giorni buoni, quando ci si sente più forti, si vuole sfruttare al massimo la sensazione di benessere.

Il mio trattamento è in corso e lo sarà ancora per qualche mese. Nei giorni in cui mi sento abbastanza bene, è una gioia impegnarmi nella vita scolastica, dedicare il mio tempo personale alle cose che mi danno energia e positività, e iniziare a lavorare un po' da casa.

Non vedo l'ora di partecipare alla parata per il compleanno del re questo fine settimana con la mia famiglia e spero di partecipare ad alcuni impegni pubblici durante l'estate, ma so anche di non essere ancora fuori pericolo.

Sto imparando a essere paziente, soprattutto con l'incertezza. Prendo ogni giorno come viene, ascolto il mio corpo e mi permetto di prendermi questo tempo tanto necessario per guarire.

Grazie mille per la vostra continua comprensione e a tutti voi che avete condiviso con coraggio le vostre storie con me.

