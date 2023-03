KATE MIDDLETON TREMA (E SENTE PUZZA DI CORNA) – VI RICORDATE DI ROSE HANBURY, LA MARCHESA 39ENNE CON CUI IL PRINCIPE WILLIAM SI SAREBBE SLINGUAZZATO IN UN LOCALE? – DOPO ALCUNE FOTO EQUIVOCHE, WILLIAM E ROSE SI SONO ALLONTANATI MA ORA POTREBBERO INCONTRARSI PIÙ SPESSO A CORTE. E LA COLPA È TUTTA DI RE CARLO CHE HA NOMINATO "LORD IN WAITING" IL MARITO 62ENNE DELLA MARCHESA – I GOSSIPPARI INGLESI PARLANO DI NUOVA “CAMILLA E...

È tornata sotto i riflettori da un giorno all'altro Rose Hanbury, presunta amante del principe William, complice il nuovo ruolo del marito, nominato Lord in Waiting (una sorta di prima dama di compagnia al maschile) da re Carlo III. Un ruolo prestigioso per il marchese di Cholmondeley, 62 anni, che lo porterà a stretto contatto con la famiglia reale, in prima linea in ogni evento ufficiale e, di conseguenza, per la moglie, che già nel Regno Unito la stampa indica come la «rivale» di Kate Middleton.

[…] La marchesa, del resto, ha tutte le carte in regola per diventare la cattiva della storia. Classe 1984, ex modella, Sarah Rose, per tutti Rose, a Londra ha sempre fatto parte dei giri che contano […]

La sua famiglia, poi, è stata sempre molto vicina ai royal. La nonna di Rose, Lady Elizabeth Longman, fu tra le damigelle d'onore al matrimonio tra la regina Elisabetta e il principe Filippo. […]Rose, non a caso, partecipò al royal wedding di Kate e William, oltre a una serie di eventi ufficiali, che si sono moltiplicati dopo il matrimonio con David Rocksavage, marchese di Cholmondeley.

Ventitré anni in meno di lei, i due si sono incontrati nel 2003, durante una vacanza in Italia. […] con i principi del Galles, la frequentazione è sempre stata assidua, almeno fino alle voci di un presunto allontanamento, complici le voci del tradimento di William proprio con Rose. Colpa non solo delle case vicine, ma anche di una foto che ritrarrebbe il principe mentre bacia la donna.

Impossibile, in realtà, dire chi sia quella donna. Scattata in un locale, ritrae il principe che si avvicina a una donna e che le poggia una mano su un fianco. Le luci, però, confondono e non si capisce né chi sia lei né la natura del bacio […]

Ma se Rose Hanbury fosse stata davvero una minaccia per i principi del Galles, il re, consapevole degli errori di un passato pieno di scandali e matrimoni falliti, si sarebbe davvero legato così tanto al marito di lei, promuovendolo Lord in Waiting? O è autodistruzione o c'è poco fondamento…

