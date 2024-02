KATE WINSLET, CI HAI FRACASSATO GLI ICEBERG! – DOPO ESSERE DIVENTATA RICCA E FAMOSA PER IL RUOLO IN “TITANIC” TORNA A RIFILARCI LA STORIELLA DI QUANTO SIA DIVENTATA ORRIBILE LA SUA VITA DOPO IL FILM – “SENTIVO DI DOVER APPARIRE IN UN CERTO MODO, DI ESSERE UNA CERTA COSA. ERO UNA VENTENNE E FUI IN GRADO DI COMPRARE UN APPARTAMENTO. MA NON VOLEVO CHE I GIORNALISTI MI SEGUISSERO LETTERALMENTE OVUNQUE E…” - VIDEO

Estratto dell'articolo di www.lastampa.it

leonardo di caprio kate winslet titanic

La fama non è sempre così bella come appare. In una recente intervista per il magazine Porter, Kate Winslet ha ricordato il disagio vissuto nel periodo successivo all'uscita di Titanic nel 1997. […]

leonardo di caprio kate winslet titanic 1

«Sentivo di dover apparire in un certo modo, di essere una certa cosa, e siccome l'intrusione dei media era notevole in quel momento, la mia vita divenne piuttosto spiacevole. I giornalisti chiedevano sempre: “Dopo Titanic avresti potuto fare qualsiasi cosa eppure hai deciso di fare queste piccole cose”. Indovina un po', essere famosi è stato orribile. Naturalmente ero grata di tutto. Ero una ventenne e fui in grado di comprare un appartamento. Ma non volevo che mi seguissero letteralmente ovunque».

kate winslet e leonardo di caprio in titanic 2

Già nel 2021, Kate Winslet raccontò al podcast di Marc Maron di essersi sentita bullizzata da diversi tabloid britannici: «È stato come passare dalla notte al giorno da un giorno all'altro. Inoltre, sono stata soggetta a parecchia osservazione fisica e personale, e criticata parecchio. La stampa britannica è stata piuttosto crudele nei miei confronti».

kate winslet e leonardo di caprio in titanic 3 kate winslet e leonardo di caprio in titanic 4 kate winslet kate winslet in titanic 4 leonardo di caprio e kate winslet leo di caprio e kate winslet kate winslet e leonardo di caprio in titanic 1 kate winslet in titanic 1 kate winslet in titanic 3 kate winslet in titanic 7 kate winslet in titanic 6 kate winslet in titanic 5 kate winslet in titanic 8