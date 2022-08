COSA SA TRUMP DELLA VITA SESSUALE DI MACRON, CHE NOI NON SAPPIAMO? – LA BOMBA DI “ROLLING STONE USA”: L’EX PRESIDENTE AMERICANO SI VANTAVA CON I SUOI COLLABORATORI DI ESSERE IN POSSESSO DI “INFORMAZIONI SPORCHE" SUL TOYBOY DELL’ELISEO – NELLA PERQUISIZIONE A MAR-A-LAGO, L’FBI HA IN EFFETTI TROVATO UN DOCUMENTO INDICATO COME "INFORMAZIONI RELATIVE AL PRESIDENTE DELLA FRANCIA". COSA C’È NEL DOSSIER? QUALCOSA SULLE PREFERENZE DI “MOUNSIER ARROGANCE”? O QUALCHE DETTAGLIO PICCANTE SU BRIGITTE? AH, SAPERLO…