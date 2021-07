1 lug 2021 17:59

KEEP CALM E SPARIAMOCI IN FRETTA DUE DOSI - L'EMA PROVA A TRANQUILLIZZARCI SULLA VARIANTE DELTA DEL COVID-19: CON LA SECONDA INIEZIONE DI VACCINO SAREMO PROTETTI - "I DATI SONO RASSICURANTI. E LA STRATEGIA DI VACCINAZIONE ETEROLOGA HA DIMOSTRATO DI ESSERE DI SUCCESSO, È STATA UTILIZZATA PER ALTRI VACCINI E HA UNA SOLIDA LOGICA SCIENTIFICA"