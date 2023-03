23 mar 2023 18:08

KETAMINA VAGANTE - MILANO È TRA LE PRIME CITTÀ EUROPEE PER IL CONSUMO DEL POTENTE ANESTETICO, USATO ANCHE COME "DROGA DELLO STUPRO". NON SOLO: SONO IN COSTANTE AUMENTO ANCHE I CONSUMI DI COCAINA E DI CANNABIS - IL PICCO DI USO DELLA KETAMINA SI REGISTRA NEL FINE SETTIMANA, MENTRE LE ALTRE SOSTANZE SONO PIÙ UTILIZZATE NEI GIORNI FERIALI (EVIDENTEMENTE, SONO UTILI PER LAVORARE)