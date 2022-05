30 mag 2022 10:22

KEVIN SPACEY NON LO TIENE NELLE MUTANDE – L'ATTORE E' ACCUSATO DI QUATTRO NUOVE VIOLENZE SESSUALI AI DANNI DI TRE UOMINI, AVVENUTE IN INGHILTERRA TRA IL 2008 E IL 2015 - L'ATTORE ORA SI TROVA NEGLI USA MA DOVRA’ CONSEGNARSI ALLE AUTORITA’ AMERICANE PER FARSI GIUDICARE DAL TRIBUNALE DI LONDRA, ALTRIMENTI I GIUDICI INGLESI SPICCHERANNO UN MANDATO DI ESTRADIZIONE NEI SUOI CONFRONTI – IN QUESTO CASO PER IL PROCESSO CI VORRA’ MOLTO PIU’ TEMPO – CHE FARA’ L’EX DIVO DI "HOUSE OF CARDS"?