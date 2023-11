28 nov 2023 10:47

KIBBUTZ A QUESTA PORTA? ELON MUSK - DURANTE L'INCONTRO IN ISRAELE CON NETANYAHU, IL MILIARDARIO HA PROMESSO DI ELARGIRE I FONDI PUBBLICITARI EXTRA OTTENUTI IN SEGUITO AL CONFLITTO IN MEDIORIENTE - IN PIÙ HA OFFERTO LA RETE INTERNET "STARLINK" ALLO STATO EBRAICO - MUSK È ACCUSATO DI NON AVER FATTO ABBASTANZA PER ARGINARE L'ANTISEMITISMO DILAGANTE SULLA SUA PIATTAFORMA E, CON LA SUA VISITA PROVA A SALVARE I 75 MILIONI DI DOLLARI DI SPONSOR CHE LE AZIENDE MINACCIANO DI LEVARGLI...