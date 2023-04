20 apr 2023 13:31

A KIEV MANCAVANO SOLO I METEORITI – UN ENORME LAMPO HA ILLUMINATO LA NOTTE DELLA CAPITALE UCRAINA: DOPO L’ALLARME AEREO RISUONATO IN CITTÀ, SI È IPOTIZZATO FOSSE UN SATELLITE SPAZIALE DELLA NASA IN PROCINTO DI TORNARE SULLA TERRA. MA LA CIRCOSTANZA È SMENTITA DALLA STESSA AGENZIA SPAZIALE – PER IL PORTAVOCE DELL’AERONAUTICA UCRAINA, IL BAGLIORE, VISIBILE ANCHE IN BIELORUSSIA, È STATO CAUSATO DA UN METEORITE CHE… - VIDEO