14 apr 2023 08:18

PER KIEV LA SOCIETÀ HIGH TECH CINESE XIAOMI E’ UNO "SPONSOR INTERNAZIONALE DELLA GUERRA". LO RENDE NOTO L'AGENZIA UCRAINA PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE: XIAOMI AVREBBE CONTINUATO A FARE AFFARI IN RUSSIA ANCHE DOPO L’INIZIO DELLA GUERRA - "MENTRE I RUSSI BOMBARDANO LE CITTÀ, XIAOMI HA AUMENTATO LE FORNITURE ALLA FEDERAZIONE RUSSA DEL 39% NEL TERZO QUADRIMESTRE DEL 2022 RISPETTO A QUELLO PRECEDENTE"